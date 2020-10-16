沙田補習社36歲男負責人涉管有兒童色情片　導師：完全唔知情

警方今日（16日）拘捕6名男子，涉嫌管有600段懷疑兒童色情的影片，其中一名被捕男子為沙田一間小學補習社的負責人。據了解，該位負責人姓胡（36歲），營運補習社多年。《香港01》今午接觸到補習社的學生、家長及導師，有學生形容胡sir「好好人」，導師則指補習社內均由女導師接觸學生，胡sir甚少返回補習社，補習社導師亦對事件「完全唔知情」。

補習社外一名等待孫仔下課的爺爺表示，他的兩名孫仔均於涉事補習社補習，其中長孫補習已長達4年，形容補習社「幾好口碑」。他指，補習社內全為女導師，曾看過一名男子出現，相信為負責人。他坦言對事件感到詫異。其孫仔則表示，會稱對方為「胡sir」，形容對方「好好人」。

補習社其中一名女導師表示，補習社內主要由女導師接觸學生，男負責人則較少回到補習社，間中才會巡視業務，導師們對事件「完全唔知情」。

警方為打擊與兒童色情物品有關的罪行，今早（16日）分別在北角、荃灣、沙田、屯門、元朗等地區，拘捕6名男子，年齡介乎25至38歲，他們涉嫌「管有兒童色情物品」，涉及不少於600段懷疑兒童色情影片，檔案總容量約20GB。警方調查相信，被捕人士從不同渠道，包括網站下載、購買、或透過點對點分享軟件下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦器材內，而內容主要是兒童裸露鏡頭及進行其他性活動。案件暫時未發現有本港兒童受害，警方會繼續調查是否有本地兒童受害，亦會調查6人是否涉及發布、複製及進出口相關兒童色情的物品。