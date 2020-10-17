前女子組合HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　生日前兩天痛失摯親

前日（16日）早上11時許，一名28歲男子，由灣仔駱克道「國樑樓」墮樓，送院搶救後不治。據了解，死者為前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry），他任職舞台劇界，亦涉獵演員、導演及填詞等多個範疇。 即將於明日（18日）便33歲生日的Winkie，卻在生日前的兩天痛失摯親，事後在社交平台悼念胞弟，忍痛表示：「在家姐心目中永遠支持你的決定‥‥‥」

+ 3 + 3 + 3

黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前是「想出軌劇場（OutStanding Theatre）」創辦人及藝術總監、香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，於舞台劇界發展多年，亦是自由身演員、導演及填詞人等，曾獲提名香港電視大獎2017新人獎。據了解，在疫情打擊下，舞台劇工作者的收入大受影響。警方指，死者受感情及工作問題困擾。

黎嘉駿的胞姊黎美言，是2007年出道的三人女子組合HotCha成員之一，另兩名成員為張惠雅（Regen）及張紋嘉（Crystal），組合於2014年拆夥，三人各自發展。她明日（10月18）便33歲生日，卻在生日前兩天驚悉胞弟墮斃，據悉她傷心欲絕，昨晚她在社交平台撰文，並上載多張胞弟的照片悼念。

文中Winkie表示「10月16日，永遠都是我最傷痛、最懷念的一天」，她讚揚胞弟最優秀、最有成就、最善良、有夢想、不怕艱苦、不問回報，惜兩人緣份只有廿多年，她只能控制傷痛，照顧好父母，忍痛稱「家姐有你呢個細佬引以為榮‥‥‥我永遠好好紀念這個日期，還以為可以跟你到80歲，互相看着大家的家庭兒女‥‥‥在家姐心目中永遠支持你的決定，沒有錯與對‥‥‥I Miss You Harry Lai 黎嘉駿！家姐永遠永遠永遠最愛你‥‥‥」。

2018年10月，黎美言生日時與胞弟及家人慶祝。（黎嘉駿 facebook 圖片）

+ 6 + 6 + 6

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288