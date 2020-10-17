沙田區議員辦疫苗注射活動　天降10厘米長刀片險傷街坊

今午（17日）近4時，馬鞍山頌安邨頌智樓葉榮區議員辦事處對開，有一把長約10厘米鎅刀片從高處墮下。當時辦事處正舉辦疫苗注射活動，現場有10多名街坊排隊等候打針，情況險象環生。葉榮區議員的助理表示，辦事處對開為高空雜物黑點，2年間有人投擲果皮、晾衫架等雜物，險擊中街坊，惟辦事處求助警方及房屋署不果，辦事處只能提醒街坊站到簷蓬下，免生意外。

葉榮區議員議員助理Eric表示，今午近4時，樓上有人扔下長約10厘米鎅刀片到街上，刀片跌到辦事處外2米位置，由於區議員辦事處正舉辦疫苗注射活動，現場有10多名街坊排隊等候打針，「男女老幼都有」，情況非常危險。辦事處其後通知大廈管理員拾走刀片。

Eric指，頌安邨頌智樓05-08室座向屬高空雜物黑點，2年間有人曾至少10次投擲生果皮、廚餘、晾衫架等到樓下，險擊中街坊。辦事處曾報警求助，惟警方只著他們通知房屋署。區議員遂要求房屋署安裝閉路電視，惟未獲房屋署回應。

由於今次兇徒投擲刀片，加上辦事處外常有街坊閒聊、下棋，區議員擔心情況惡化，今日（17日）只好求助大廈管理員，惟管理員指「洗樓捉犯」有難度，著區議員辦事處聯絡管理公司，他們將於下周一聯絡管理公司處理事件。Eric又指，辦事處不時舉辦街坊活動，擔心終有一天傷及街坊，目前只能提醒街坊站到簷蓬下，免生意外。《香港01》正向房屋署了解事件。