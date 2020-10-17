青衣長發邨野鴿疑被虐　翼及尾部被剪開淌血　關注組緝兇

青衣發生懷疑虐鴿事件，一隻野鴿被發現尾部及翼尖部分遭剪開，傷口更露出羽管及淌血。關注組織尋閉路電視緝兇，又指近期發生多宗殘忍虐鴿事件，希望市民多關注野鴿的生活狀況。

青衣發生懷疑虐鴿事件，一隻野鴿被發現尾部及翼尖部分遭剪開。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供圖片）

香港救援鳩鴿及雀鳥成員Cecilia表示，受傷野鴿於青衣長發邨長發商場旁被發現，當時一名熱心母親途經上址，發現受傷野鴿站在地上沒有動靜，上前細看發現野鴿的尾部及翼尖部分被人平口剪開，翼上傷口更露出羽管及流血。Cecilia稱鴿子平均約一年會換毛，平時於飛行中用作平衡及轉向的尾部，羽毛亦可以重生，但是次受傷野鴿的傷口及骨部，「唔係想佢無得飛咁高咁簡單」，更可能影響野鴿日後飛行，她表示將帶野鴿到診所治理。

Cecilia指，有市民會因覺得野鴿滋擾民居，而將野鴿的翼折斷，更有長者會捉鴿食。近期發生多宗殘忍虐鴿事件，包括將軍澳有野鴿疑被踩死，旺角、深水埗有長者將野鴿捉走，有老翁被人阻止時更直認自己是帶鴿回家吃，惟警員到場卻將老翁放走。Cecilia認為在政府無規管之下，更需要市民關注野鴿的生活狀況。因此今次事件她們亦未有報警，但正尋找現場附近的閉路電視，希望查出虐鴿真兇。