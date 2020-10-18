林寶堅尼西隧口撞壆　39歲女車主圖頂包　與36歲男司機雙雙被捕

今早（18日）7時許，一輛林寶堅尼超級跑車沿干諾道西往西區海底隧道方向行駛，當駛至海底隧道入口時懷疑失控撞到石壆，途經駕駛者協助報案。警員接報到場，一名女子報稱是司機，但有目擊者表示，事發時見一名男子駕着該輛跑車載同一名女乘客， 警方調查後，懷疑有人涉「頂包」，拘捕姓張男子（36歲）及姓何女子（39歲），2人涉嫌妨礙司法公正，案件交由西區警區刑事調查隊第3隊跟進。被捕男女分別胸痛及背痛，清醒被送往瑪麗醫院治理，而林寶堅尼跑車則車頭損毀，其後被拖往鰂魚涌汽車扣留中心待驗。

車牌資料顯示，該名姓何女子為登記車主，肇事跑車是林寶堅尼「Gallardo Coupe」，2009年首次登記，當年車價約值371萬元。據了解事主報稱避車肇禍。網上流傳片段，事發前4分鐘至少11輛超級跑車，沿干諾道中天橋經干諾道西向西隧行駛。至上午7時12分一輛私家車掃低數個雪糕筒之後撞壆，隧道職員立即走出馬路通知尾隨車輛注意。警方正調查事件是否與超跑車隊有關。