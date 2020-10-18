大埔三堂兄弟掃墓　遇蜂群被螫傷　1人半昏迷直升機送院

重陽節前夕，有孝子賢孫提早掃墓，結果被蜂群襲擊，有人一度休克。今（18日）下午2時許，居於大埔大菴村的三名姓張的堂兄弟，偕9名親人趁周末到附近後山掃墓，其間遇上蜂群，三名堂兄弟被蜂群襲擊及螫傷，其中31歲堂兄疑因被刺傷而休克，意識模糊，有人報警求助。救援人員到場後，發現3人俱被螫傷。政府飛行服務隊直升機奉召到場，將半昏迷的堂兄送往東區醫院接受治理，他其後恢復清醒。其餘分別28歲及24歲的堂弟，則清醒由救護車送往那打素醫院。

男子由直升機送院。（資料圖片）

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強表示，一般而言，香港較常見的蜂類包括蜜蜂、胡蜂亦即黃蜂、胡蜂的分支馬蜂等，惟會主動攻擊人的大多是胡蜂。胡蜂的生命循環為隔年，秋冬交配後，蜂后會過冬，至2至3月起誕蜂及建巢，視乎受精程度決定蜂巢大小，最大的可讓萬隻胡蜂生活，而建巢工作到秋天是最關鍵的時期，胡蜂護巢心切，故攻擊性亦是最強。

當蜂巢附近近十米範圍內有異動、異響，胡蜂的「偵察蜂」會出動視察情況，一旦認為有敵人，便會號召「攻擊蜂」出動驅散敵人。牠們作出攻擊時會成群出動，直至敵人遠離蜂巢為止。由於蜂群需要保護蜂巢，故牠們不會離開太遠。

陳偉強提醒，行山人士不要大聲叫囂、以行山杖或其他物件拍打草叢；掃墓人士亦要留意燒衣紙的煙會引來胡蜂攻擊；穿著的衣物要避免過份鮮豔。當遇上一至兩隻蜂靠近或貼身飛行時，不要用手撥開，否則可能會被視作攻擊行為，反招來蜂群施襲。如果被蜂群襲擊，可用衣服掩蓋頭部及蹲下，若蜂群仍然施襲，應慢慢離開現場，過大的動作會令蜂群認為有威脅而作出攻擊。

至於被胡蜂螫傷，會否引致休克，陳指要視乎個人體質，及被刺中多少下、體內有多少毒素。部分人可能被螫傷後會較緊張，心跳及呼吸急促，或過感反應，應立即召救護車送院，醫生須及時處方抗敏特效藥。被胡蜂螫中的傷口一般會痛兩至三天，之後會痕癢五至七日天。