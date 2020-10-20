何文田七人車停馬路　受阻車長勸讓路　兩男女登巴士大吵大鬧

網上瘋傳一段片段，見到一輛七人車停泊在馬路，由於停泊位置近安全島，一輛九巴駛經時無法順利通過。車長勸七人車讓路不果，車上兩名男女更登上巴士大吵大鬧，粗口橫飛。 片中見到，一對沒有戴口罩的男女在巴士上與車長爭執，該對男女稱自己不會讓路，「我哋係唔X褪，你講句對唔住咪得囉。」涉事男子更稱，之前已有兩輛巴士可以順利通過，質疑涉事九巴為何無法通過，又要求九巴車長講「唔該」兩字，「啫係你唔識講聲唔該？因為有兩架巴士都過到，得你一個過唔到。」

整個過程中，當有乘客出言理論時，涉事男女多次以粗口回應乘客及車長，涉事女子更直言，「我哋係停喺到呀。」有乘客質疑女子喝醉了，女子大聲兼夾粗口回應稱，「其實我真係飲大兩杯，咁點呀？」車長未有作過多回應，致電向公司匯報事件。

片段開始前已見到涉事男女要求車長道歉，未知雙方事前是否曾發生爭執，《香港01》正就事件向九巴查詢，有待回覆。

警方表示今（20日）早6時許，接獲一名43歲姓譚九巴司機報案，稱其駕駛的17號九巴駛至何文田常盛街21號對開時，被一輛停泊在上址的私家車阻擋，巴士無法前進，車長與私家車司機因此發生爭執。警員接報到場後，私家車司機已駕車離開，警方將案件列為「交通投訴」處理。