九龍塘大廈外牆被噴字　斥高院法官「何俊堯」為「狗官」

九龍塘發生大廈外牆被噴「大字報」案件，內容直指現任高等法院副司法常務官何俊堯為「狗官」。現場為馬可尼道近廣播道交界一住宅大廈屋苑外牆，有指何官本人正是住在廣播道附近。該大廈外牆被人用紅油噴上，「狗官向俊堯 警察拉人 9官放人 目無法紀 正仆街」等字眼；此外，對面大廈馬可尼道2號外牆，亦被噴上「狗官何俊堯 警察拉人 9官放人 目無法紀」等字眼。現場消息稱，大約於20日晚上10時許，有一輛白色凌志房車駛至，4至5人突然跳落車噴字，得手後逃去，附近住客見狀致電報案。

近來有不少人批評法官判案不公。時任東區裁判法院裁判官何俊堯，曾批評作供警員不可信，惹來部份人士不滿甚至狙擊。司法機構於本月8日表示，有8宗投訴針對何官，除了兩宗案因為律政司正向法庭提刑期覆核申請，要待司法程序完成才跟進，另外6宗案，經總裁判官蘇惠德了解及閱讀裁決理由或判刑理由後，認為投訴全不成立。針對何俊堯判決的6宗被投訴的案件，包括何俊堯在庭上斥責警員證人態度輕佻及蔑視、作供時猶如置身於「平行時空」及「大話冚大話」，總裁判官蘇惠德表示，何俊堯沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

有法律界人士指出，言論內容如屬人身攻擊法官，或惡意抹黑法庭，有可能「藐視法庭」。此外，大廈外牆噴油屬「刑事毀壞」，一旦罪成最高可判監10年。