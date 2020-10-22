大圍小一女生校外被陌生漢潑油漆　警方追查涉私怨或無差別襲擊

今（22日）早上7時許，一名小一女生乘校巴返抵大圍東華三院蔡榮星小學時，於校門外被一名陌生男子潑橙色油漆，女生校服書包等均沾上油漆﹐校方職員見狀報警，並一度追截一名穿黑衫黑褲沒有戴口罩男子但不果。女童母親趕赴學校了解，並陪同女童到醫院治理。警方初步調查得悉，女童的家人近日有生意糾紛，正追緝兇徒，並追查動機是否針對女童，或無差別向小學生施襲，案件列普通襲擊，暫未有人被捕。

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家人近日有生意糾紛

該名６歲小一女生，今早上7時許，乘校巴抵達美田邨東華三院蔡榮星小學，女生甫落車在校門外跟校長交談時，突然被一名沒有戴口罩的男子從後潑上橙色油漆，逞兇者立即逃走，校巴司機見狀尾隨追截，疑人最終往美田邨方向逃去。女童的背部、書包及皮鞋沾上橙色油漆，她返回學校後換上另一套校服，母親聞訊至學校，陪同女童送院治理。據了解，警方初步調查得知，女童的家人近日有生意糾紛。

而校門外遺下大灘橙色油迹，警方封鎖事發地點調查，案件交由田心分區刑事調查隊第八隊跟進，正追緝淋一名年約30至40歲、身高約5.5呎、身穿全身黑色衫褲、沒有戴口罩的中國籍男子。

記者到訪女童寓所了解事件，其家人指淋油事件「其實係屬於勒索」，他未有解釋此番話，而其他家庭成員則表示沒有回應。

校方嚴厲譴責 絕不接受任何滋擾行為

東華三院回覆稱，一名陌生人於蔡榮星小學校門外向一名學生背後潑顏色液體，校方已迅速報警及通知家長，女童現時狀況良好。東華三院表示絕不接受任何滋擾行為，對事件予以嚴厲譴責，對是次幼小學童受到惡意對待事件，予以嚴厲譴責，希望警方早日緝拿逞兇人士，保障學童安全。

涉事小學原名為東華三院水泉澳小學，為東華三院一間於水泉澳邨設立的小學，並教育局批准命名為東華三院蔡榮星小學，於2020年9月1日起生效。