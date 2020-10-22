男子麗晶花園「踩線」企圖爆竊　除口罩露面CCTV錄全相

香港爆竊案頻仍，近日網上流傳九龍灣麗晶花園賊匪企圖犯案片段。片段由防盜攝錄器拍攝，可見一名男子手持鐵匙羹，先在一單位蹲下企圖撬開鐵閘，再施施然走到對面屋嘗試撬閘，期間四處張望，相當機警。據悉事發時有長者在屋內目擊過程而受驚，區內居民人心惶惶。 區議員畢東尼確認爆竊匪踩線片段在麗晶花園發生，片段傳出至今收到數名居民表示有類似經歷，初步排除賊匪為屋苑住客，已交由警方跟進。《香港01》正向警方查詢。

▼▼麗晶花園爆竊疑匪手法逐格睇▼▼

香港爆竊案頻仍，今年首8個月罪案數字較去年同期增加28%。近日網上流傳一條片約1分02秒的閉路電視片段，日期顯示事發於2020年10月18日下午2時23分，一名男子手持鐵匙羹，先在一單位蹲下企圖撬開鐵閘，再施施然走到對面屋嘗試撬閘，期間四處張望，相當機警。

男子年約30歲，穿深色上衣、藍色短褲、白色運動鞋，孭黑色斜孭袋，原本戴上口罩，但他其後拉下口罩，被閉路電視拍下真面目。據悉事發時有長者在屋內目擊過程而受驚。

區內居民人心惶惶，區議員畢東尼確認爆竊匪踩線片段在麗晶花園發生，片段傳出至今收到數名居民表示有類似經歷，初步排除賊匪為屋苑住客，已交由警方跟進。據業委會主席「阿Dull＠18座」fb表示，住戶擔心長者片段流至疑人手中找機會尋仇，呼籲街坊勿再廣傳，但希望如見涉案人士應盡快報警求助。秀茂坪警區警員已到屋苑翻查閉路電視，業委會主席已要求管業處加強探訪登記，巡查各座數的水標房或隱閉位置是否藏有爆竊工具，以及就相關安排張貼通告。

《香港01》正向警方查詢。