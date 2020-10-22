陳同佳限期前赴台無望　潘母奔波數周一場空　稱逾期不會協助求情

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，因洗黑錢罪被判入獄，去年10月23日出獄後，一直住在安全屋，受到警方保護。明天（23日）便是陳同佳出獄滿一周年的日子，亦是案中死者潘曉穎母親冀望陳赴台的最後限期，惟陳至今仍未動身赴台灣自首。 潘母前日到政府總部遞信給保安局局長李家超，今（22日）下午，潘母再現身呼籲港府能盡快與台灣當局傾談陳同佳赴台方案，潘母更稱，「我願意作為中間人，邀請香港及台灣一同坐下解決陳同佳赴台投案的方法。」潘母強調，過了限期便不會為陳求情，「過咗聽日23點59分，我真係唔會幫佢求情。」

潘母再現身呼籲港府能盡快與台灣當局傾談陳同佳赴台方案，她受訪時一度哽咽。（余睿菁攝）

過去一個月，潘母四出奔走，要求陳同佳在出獄一周年前赴台，惟限期將到，仍是一場空，潘母表示感到失望，「好難過，奔波咗幾個星期，但結果都係冇結果，畀我負面情緒真係好多，冇人有誠意做呢樣嘢，亦都係冇人願意同台灣合作。」潘母受訪時一度哽咽。

潘母稱，願意作為中間人，邀請香港及台灣一同坐下解決陳同佳赴台投案的方法。據潘母了解，香港警方首先要將口供提交給台灣，其次是台港警方就案件處理手法進行商討，當有方案後，要求陳同佳填妥相關表格及文件，再交給台方便可處理。

管浩鳴：同佳的代表律師正努力處理中

有傳媒向協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴牧師查詢「陳同佳會否在潘媽媽定出的限期前作出回應」，及管牧師有否再往金鐘的台灣經濟文化辦事處辦理手續。管浩鳴回應指，相信現階段最重要的是取得入台簽證，「同佳的代表律師正努力處理中，希望會有新的進展。如有進一步消息再通知大家。」

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過去一個月，潘母多次接受傳媒訪問，表示希望陳同佳可於出獄一周年之前赴台投案，周二（20日）更親自到政府總部遞信給保安局局長李家超，希望港府是真誠幫助潘家，「港方可以做得更加多啲嘢，唔係淨係話陳同佳自由人。」保安局當晩回應公開信表示，陳同佳受警方保護，是按風險評估而作出的決定，不會阻礙他出外辦證，並稱沒權就自首的事代陳同佳作決定及安排；同時批評台方要求司法互助是故意製造障礙，希望台方能盡快批准陳同佳入境。