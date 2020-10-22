麗晶花園竊匪踩線片廣傳　上月商場食肆現爆竊案　居民人人自危

網上流傳九龍灣麗晶花園賊匪企圖犯案片段，一名深色衫男子手持鐵匙羹企圖撬閘。區議員畢東尼指周日（18日）接獲求助，翌日會面後認為事態嚴重，同日早上轉介警方。他表示上月麗晶花園商場食肆遭爆竊，近日再傳出賊匪於住宅單位「踩線」片段，「作為呢度居民，第一次見到咁離譜，明白點解居民非常擔心。」 記者訪問多名麗晶花園居民，均表示沒有在門口安裝閉路電視。有居民指會提醒家傭勿開門予陌生人。

▼▼麗晶花園爆竊疑匪手法逐格睇▼▼

香港爆竊案頻仍，近日網上流傳一條片約1分02秒的閉路電視片段，日期顯示事發於2020年10月18日下午2時23分，一名男子手持鐵匙羹，先在一單位蹲下企圖撬開鐵閘，再施施然走到對面屋嘗試撬閘，其間四處張望，相當狡猾。

記者訪問多名麗晶花園居民，均表示沒有在門口安裝閉路電視。龔小姐表示會提醒家傭勿開門予陌生人，「我通知有件收先好開門」，但認為大廈保安有保持警覺，「外來人嚟都會問去邊個單位。」另一名居民楊太留意到爆竊案新聞增多「每日都有四五單」，認為警察有加強巡邏，街坊間有呼籲大家閂好門鎖窗鎖，但認為屋苑保安「都係差唔多，唔覺得佢哋加強咗。」

區議員畢東尼指周日（18日）接獲求助，翌日會面後認為事態嚴重，同日早上轉介警方。他表示上月麗晶花園商場食肆遭爆竊，近日再傳出賊匪於住宅單位「踩線」片段，「作為呢度居民，第一次見到咁離譜，明白點解居民非常擔心。」

翻查資料，上月22日清晨麗晶花園商場一間車仔麵店，職員上班時發現大門被撬，收銀機亦有搜掠痕跡，損失2,300港元現金。

懷疑「踩線」片段男子年約30歲，穿深色上衣、藍色短褲、白色運動鞋，孭黑色斜孭袋，原本戴上口罩，但他其後拉下口罩，被閉路電視拍下真面目。據悉，事發時有長者在屋內目擊過程而受驚。警方表示10月19日接獲一名男子報案，指於10月18日下午約2時23分於牛頭角宏光道80號一大廈樓層發現一名可疑男子。案件列「可疑人發現」，交由秀茂坪警區情報組跟進，暫未有人被捕。