長沙灣19歲孌童色魔落網　兩日兩犯案　手機藏大量裙底照

警方在長沙灣拘捕19歲孌童色魔。一名11歲女童昨（21日）晚上6時，在長沙灣麗翠苑住所走廊被一名年輕男子非禮！幸女童家人發現報警求助，警方經初步調查後，今（22日）採取行動，在麗翠苑附近發現一名正尾隨一名女童的可疑男子，予以拘捕後，並在其手機內檢取大量裙底照，被捕男子19歲，是一名大專學生。 警方交代案情指，在接獲該宗嚴重風化案後，警方在長沙灣區加強巡邏及搜尋疑犯，其後在東京街近長沙灣道發現其行蹤，驚見他正尾隨一名女童有所行動，警員立即採取拘捕行動，更在疑犯手機發現大量裙底照，懷疑與其他風化案有關，疑犯涉嫌猥䙝侵犯﹑遊蕩及破壞公眾體統被捕，正被扣留調查。

深水埗警區署理總督察（刑事）阮重詠交待案情。（余睿菁攝）

晚上6時許，大批警員在東京街長沙灣邨長泰樓一帶巡邏。（余睿菁攝）

深水埗警區署理總督察（刑事）阮重詠交待案情時指，昨日晚上6時許，11歲身穿校服女童在旺角區補習後，獨自乘坐地鐵返回長沙灣麗翠苑的住所，懷疑她出地鐵站口，被一名男子尾隨跟蹤，跟蹤約200至300米，並一起乘搭升降機上樓，於女童歸家關上鐵閘之際，該男子突然衝前撫摸其下體，被女童家人發現後立即逃去。

警方接報後，在麗翠苑翻看大量閉路電視及經深入調查後，迅速鎖定一名懷疑有孌童辟的年輕疑犯，並於今日出動約30名機動部隊人員及約50名刑事探員到長沙灣進行問卷調查及搜捕。至下午近5時，警員於麗翠苑外發現一名可疑男子正尾隨一名女童，遂立即上前作出調查及拘捕行動，男子涉嫌猥䙝侵犯及遊蕩被捕。經進一步調查後，警方在該名男子的手機發現大量裙底照，男子再涉嫌破壞公眾體統被捕，男子亦涉及其他風化案，正被扣留調查。