海關全港打擊加熱煙、私煙　共檢115萬支拘17人

海關過去一個月展開代號「朗日III」的特別執法行動，堵截未完稅加熱非燃燒煙草產品（加熱煙）流入香港，在全港各區共偵破47宗案件，檢獲約93萬支懷疑未完稅加熱煙及22萬支懷疑私煙，估計市值約320萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕17人。

行動期間，海關人員在機場及落馬洲管制站偵破36宗屬走私層面的案件，包括郵包、空運貨物及陸路貨運渠道，檢獲約72萬支懷疑未完稅加熱煙。另外11宗為貯存分銷及販賣層面的案件，海關人員在元朗、上水、沙田、葵涌、長沙灣、深水埗、旺角、觀塘、銅鑼灣及堅尼地城檢獲共約21萬支懷疑未完稅加熱煙及約22萬支懷疑私煙，並搗破6個懷疑未完稅加熱煙貯存倉庫及扣查2輛懷疑用作分銷未完稅加熱煙的車輛。

海關共拘捕16男一女，年齡介乎19至54歲。所有案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關會繼續採取嚴厲執法行動，打擊各類型私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》（《條例》），煙草屬應課稅品。任何含煙草成分的加熱煙均屬應課稅品，並受《條例》規管。任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

買賣私煙均屬違法，海關提醒市民切勿以身試法，經網上途徑購買或利用郵件非法入口私煙。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。