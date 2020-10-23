九巴職員偷巴士遊車河逾80公里　兩男涉無牌駕駛等4宗罪被捕

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沙田發生懷疑偷巴士事件。今日（23日）凌晨約4時03分，水泉澳邨巴士站有職員發現一輛雙層九巴不知所終，翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶，遂立即報警。巴士與警方經過一輪追逐，最終在中文大學祟基學院對開被截停，車上兩名男棄車逃跑終就擒。
警方拘捕兩名分別19歲姓吳及20歲姓黃男子，他們涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年，消息稱，翻查該巴士GPS記錄，該車曾被駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。
事發於凌晨約4時03分，警方接獲巴士公司職員報案，指水泉澳邨巴士站一輛雙層九巴不知所終。翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶。消息稱，新界南衝鋒隊兜截期間，在美林邨對出發現涉案巴士，立即展開追截，據悉該巴士未有停下，一度逆線而逃。
最終巴士途至大埔公路—馬料水段中文大學祟基學院對開，突然扭右煞停在對面線。據報車上兩名男子一度棄車逃入中大範圍，狂奔約100米後，終被警方制服及拘捕。經初步調查，車上19歲姓吳及20歲姓黃男子涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「瘋狂駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。案件由沙田警區刑事調查隊第七隊跟進，二人現正被扣留調查。他們均報稱受傷，其中一人頸傷被送往威爾斯親王醫院治理。
現場所見，路面遺有約30米長煞車痕；涉案巴士則有「員工接送車」字樣，據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年，警方暫將案件列作「擅自取去交通工具」處理，正調查事件來龍去脈。消息稱，翻查該巴士GPS記錄，該車曾被駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。
現場遺下長長煞車痕。（何偉鴻攝）