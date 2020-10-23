九巴職員偷巴士遊車河逾80公里　兩男涉無牌駕駛等4宗罪被捕

沙田發生懷疑偷巴士事件。今日（23日）凌晨約4時03分，水泉澳邨巴士站有職員發現一輛雙層九巴不知所終，翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶，遂立即報警。巴士與警方經過一輪追逐，最終在中文大學祟基學院對開被截停，車上兩名男棄車逃跑終就擒。

警方拘捕兩名分別19歲姓吳及20歲姓黃男子，他們涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年，消息稱，翻查該巴士GPS記錄，該車曾被駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。