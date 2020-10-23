楊明涉醉駕撞毀戰前石壆　續保至本月下旬　路政：修復費4000多元

藝人楊明今年8月涉嫌酒後駕駛，在山頂馬己仙峽道失事撞壆，撞毀路邊一段約3米長的石牆。有建築師估計重建石牆修復費料高達25萬港元，當中基本開支已近10萬港元。惟路政署近日覆信中西區區議會，被撞毀的石牆維修及行政費用約為4000多元。區議員何致宏表示，署方解釋石牆可用原來被撞爛的石頭修復，節省材料成本，4000多元開支包括行政費和工人工資。警方指楊明續保至10月下旬。

有研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦稱，被撞毀的石牆屬戰前建築，當中的石塊為出自本港礦場的花崗岩。（資料圖片／陳永武攝）

藝人楊明上月8日撞毀馬己仙峽道一段約3米長的石牆，研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦表示，該段被撞的石牆是逾80年歷史的戰前建築。中科興業董事總經理潘焯鴻估估計，若要修復料須25萬元。多名中西區區議員要求政府不用石屎結構、改為「原汁原味」方式復建石牆，路政署9月會議上表示石牆修復工程已於8月27日完工，並已保留大部分石塊。議員追問工程費用，本月16日終獲路政署回覆，指被撞毀的石牆維修及行政費用約為4000多元。

區議員何致宏表示，署方解釋石牆可用原來被撞爛的石頭修復，節省買新材料成本，4000多元開支包括行政費和工人工資。

警方指楊明續保至本月下旬。事發本年8月8日凌晨約零時，平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山，途至近玫瑰別墅對開一個左彎時，據報失控越過對面行車線，首先路邊撞向防撞欄，繼而再衝前約60米，復再猛撼行人路石壆後始停下，右邊車頭擱於石壆上。其他駕駛者見狀，慌忙報警。警員接報到場後，發現姓林男司機（楊明原名林楊明，後改名林明樂）身上有酒氣，他拒絕提供血液樣本。經初步調查，楊明涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。