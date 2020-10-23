CCTV直擊麗晶花園可疑男「踩線」　住戶今報案揭曾被爆竊

九龍灣麗晶花園周日（18日）有可疑男子疑「踩線」的閉路電視片段流出，居民人心惶惶，擔心住所被人爆竊。原來可疑男子出沒的翌日，該屋苑有單位遭入屋爆竊。警方於今（23日）下午5時許，接獲麗晶花園一名姓蔡60餘歲男住戶報案，指周日（19日）他離開住所，回家後發現房間有搜掠痕跡，經點算後發現手錶、頸鏈及現金不見了，價值逾萬元，懷疑被人爆竊，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第6隊跟進，正了解是否與日前被拍攝的可疑男有關。據了解，涉事單位並不是可疑男「踩線」的大廈單位，而是在另一座數發生。區議員指已去信物管公司要求加強保安。

警方今日（23日）接獲報案，指有麗晶花園單位早前被爆竊。（陳康智攝）

觀塘區議員畢東尼表示，已知悉有住戶今日報警稱被爆竊，警方亦就案件展開調查。就近日麗晶花園有可疑男子「踩線」，甚至有單位被爆竊，住戶蒙受財物損失，他已去信屋苑物業管理公司，要求保安員為外賣員登記身份。此外，有不少住戶向他反映部分座數的地下大門經常打開，猶如「無掩雞籠」，外人可以自出自入，故他亦要求保安員確保大廈大門時刻關好。

爆竊案前一天 麗晶花園有可疑男「踩線」

麗晶花園日前傳出一條片約1分02秒的閉路電視片段，日期顯示事發於2020年10月18日下午2時23分，一名男子手持鐵匙羹，先在一單位蹲下企圖撬開鐵閘，再施施然走到對面屋嘗試撬閘，期間四處張望，相當狡猾。男子年約30歲，穿深色上衣、藍色短褲、白色運動鞋，孭黑色斜孭袋，原本戴上口罩，但他其後拉下口罩，被閉路電視拍下真面目。據悉事發時有長者在屋內目擊過程而受驚。

警方表示，周一（19日）接獲一名男子報案，指於周日（18日）下午約2時23分於牛頭角宏光道80號一大廈樓層發現一名可疑男子。案件列「可疑人發現」，交由秀茂坪警區情報組跟進，暫未有人被捕。