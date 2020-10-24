顯徑邨驚現「恐怖鄰居」　住戶遭滋擾多月　門前倒臭水、丟垃圾

沙田顯徑邨驚現「恐怖鄰居」，顯徑邨顯德樓兩個樓上、樓下的住戶，過去多月疑遭恐怖女鄰居滋擾，該女鄰居被投訴猛力拍門、貼字條，甚至倒臭水及丟垃圾於門前，受害的女住戶報警亦不果，大嘆求助無門。區議員指曾登門到訪涉滋擾者單位，惟其情緒十分波動，已聯絡社署、管理公司及警民關係科尋求解決辦法。

事主於Facebook群組「沙田之友」發帖，指母親獨自居於顯徑邨顯德樓已購入的單位，於去年中起被下層同室號一名女鄰居騷擾，「呢兩年由貼紙仔辱罵到放異物、趁下午無人時上來大力拍門，而家變本加厲倒臭水倒垃圾响門口」。帖中一段顯示時間為昨日（22日）下午1時許的閉路電視片段，拍得一名戴口罩女子來回多次，手持兩個膠袋，將膠袋內液體倒於單位外地面及鐵閘，再拿起門外的地氈反覆沾染液體及用腳踐踏。女子其後又拿來多袋垃圾丟於單位門前，又用垃圾袋大力撞向鐵閘。

事主於帖中表示，昨日報警後警員指因片段為黑白及片中人戴口罩而認為證據不足，而事主亦稱接觸到滋擾者的下層同室號住戶，同樣受到滋擾投訴無門。事主稱母親曾多次報警亦被敷衍，「次次事後先知我真係好心痛又自責」。事主又上載多張疑為滋擾者所貼的字貼，內容稱有人用「大氣電波干擾人個腦」。

事主又上載多張疑為滋擾者所貼的字貼，內容稱有人用「大氣電波干擾人個腦」。（網上圖片）

區議員：曾登門到訪 對方情緒波動

顯徑邨於2000年被納入租者置其屋計劃，容許租戶購買其租用單位，截至今年中屋邨超過9成單位已出售。沙田徑口區議員吳錦雄表示，早於數個月前已接獲受滋擾居民求助，指受影響住戶不只涉及上下層，「下下層都有」，其後他曾經到訪懷疑滋擾者的單位了解，惟當時對方情緒十分波動。吳錦雄表示，他已就事件一直與管理公司佳定及警察警民關係科了解，亦已通知社署希望向該名住戶提供協助，他認為因住戶情緒問題不宜刺激她，否則或令她受刺激而有更大反應，吳錦雄指希望先盡量令其情緒平穩，再讓她了解其行為的嚴重性，及尋求方法解決事件。