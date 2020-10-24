警多區連冚5個非法賭檔　53男女被捕兼違限聚令

警方展開冚賭行動。昨日（23日）下午約1時，油尖警區特別職務隊在油麻地新填地街一單位，搗破非法釣魚機檔，檢獲4部釣魚機及約2,100元。單位內姓張（51歲）歲男子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外8男2女（36至61歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（599G章）被票控。 另外，昨晨10時許，九龍城警區特別職務隊亦在紅磡民裕街一單位，搗破非法啤牌賭檔，檢獲1張啤牌賭枱、2副啤牌、1副籌碼、8張凳及約2萬元賭款。行動中， 姓莊（26歲）男子及姓鄭（23歲）女子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；7男1女（21至61歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕，部分人亦涉嫌違反「限聚令」被票控。

而昨晚11時，新界北總區、元朗警區及屯門警區，突擊搜查元朗炮仗坊、康樂路及屯門鄉事會路3個單位，搗破2個非法麻雀賭檔及1個釣魚機賭檔，檢獲10張麻雀枱、20副麻雀、2部釣魚機、3,000元賭款、1個冰壺及一把52厘米長的西瓜刀。

行動中，3男1女（24至58歲），涉嫌「管理賭博場所」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「藏有攻擊性武器」被捕；13男15女（24至67歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉違限聚令被檢控或票控。