水泉澳49歲智障婦行山失蹤逾20小時　警籲提供資料

沙田一名患有輕度智障的婦人，昨（24日）下午隨丈夫到近水泉澳邨、沙田作壆坑村對上近水泉拗村山頭行山，疑上山取山泉水時失蹤。事隔20小時，搜救隊陸空兩路通宵搜索未果，今早消防員、民安隊陸續到場增援，又派出搜索犬Jack參與搜救。 警方呼籲市民提供消息，失蹤婦人廖偉蘭最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一枝行山仗。

警方呼籲市民提供49歲失蹤女子廖偉蘭消息，她昨日（24日）下午於作壆坑最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。她身高約1.56米，體重約50公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一枝行山仗。

任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電36611176或54435193，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

49歲女子廖偉蘭身高約1.56米，體重約50公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一枝行山仗。（警方提供）

警方昨日（24日）晚上近9時許接獲報案，一名年約60歲姓廖男子下午偕患有輕度智能障礙妻子，在沙田作壆坑村對上近水泉拗村山頭登山期間失散，遍尋不獲。丈夫一度誤以為妻子已自行返回家中，惟返家後未見妻子，再折返山上尋找無果於是報警。

消防員、警員及民安隊攀山拯救隊兵分多路上山搜索，消防員也帶同搜索犬到場協助，政府飛行服務隊直升機往附近山頭上空盤旋，視察現場環境協助尋查。通宵搜索未果，上午8時開始有多輛消防車及消防救護車陸續到場增援，消防員在將近9時分批上山搜查，搜索犬Jack亦出動，民安隊在10時許加入上山搜查。