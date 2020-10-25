重陽長假︱逾百人取巧避封灘令闖橋咀石灘　紮營划舟逼爆公廁

因應新冠疫情，康文署轄下的泳灘繼續封閉，然而適逢重陽長假，仍然有人無視「封灘令」闖入泳灘。今午（25日）西貢橋咀附近泳灘現逾百人，不少人取巧闖進附近非康文署轄下的泳灘及石灘。有人更在上址露營﹑划獨木舟，當中不少人未有佩帶口罩同時，亦無保持社交距離。 康文署於7月21日關閉轄下泳灘的洗手間，以避免市民無視禁令進出泳灘暢泳，惟由於橋咀島廁所有限，早前曾有市民假日到橋咀遊玩時，在密林中解決生理需要，不少人批評封廁不人道。有見及此，康文署解封橋咀泳灘廁所，結果今日廁所內外皆大排長龍。

▼▼多圖．橋咀逼爆情況▼▼

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拯溺員總工會主席鄧子安表示，由於康文署轄下泳灘仍未開放，救生員會禁止遊人進入相關泳灘，惟不少人取巧到橋咀泳灘旁的沙灘及石灘遊玩，他表示相關泳灘雖然鄰近﹑但未有救生員監察，出現意外時或會延遲救援，提醒市民應注意水上安全。另外，部份泳灘廁所由於接獲投訴，因此重新開放於市民使用，鄧子安表示，在特殊情況下，重開設施可方便市民，惟「開返之後就控制唔到個到嘅人群」。

此外，由於有市民仍無視禁令進出泳灘暢泳，康文署遂於7月21日關閉洗手間，並加強圍封各泳灘。不過，由於橋咀廁所有限，早前沒有廁所如廁時，有市民在密林中大小二便，衛生惡劣。因此，康文署解封橋咀泳灘的公廁，結果今日公廁外大排長龍，不少人未有佩帶口罩。鄧子安希望政府在重開設施同時加強規管人流，避免疫情出現反彈情況，又指希望市民可以自律防疫。