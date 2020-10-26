山火直逼八鄉大江埔動物收容所　近300義工市民通宵營救180隻貓狗

重陽節（25日）前後，加上黃色火災危險警告，截至昨晚9時，消防處接獲最少79宗山火報告。除林村郊野公園焚燒至今36小時仍未撲滅的長命火外，附近八鄉大江埔山頭，昨午開始亦火光熊熊，直至今日凌晨，山火仍未救熄。 山火直逼一間有180隻貓狗的動物收容所，消防須拖喉射水戒備。近300名義工及熱心市民響應網上號召，通宵在場協助疏散貓狗，多人駕車趕抵時，一度出現「車陣」。收容所內的貓隻先由貨車載走；但截至今晨5時，仍有大批狗隻待救。

+ 2 + 2 + 2

現場為大江埔「大樹下善待動物庇護站」，約有150隻狗及30隻貓。今晨1時許開始，山火及濃煙直逼收容所，消防須拖喉射水戒備。近300人響應網上號召趕抵現場協助，包括大批義工及多名自發到場的熱心市民，有人安排一輛5.5噸貨車，先將場內貓隻放入籠後載走；但狗隻恐受驚咬人，且狗籠不足，負責人小文指，義工須逐隻狗抱往附近一空置倉庫暫避，但至凌晨5時，仍有大批狗隻未及撤離，情況危急，負責人再於網上求助。

收容所一名義工陳小姐指，今次撒離行動，並非消防當局決定，「係我哋自己擔心，因為一有咩事做唔切，所以而家要撤走先！」居於上水的李先生指，從網上平台發現動物收容所需要協助，立即聯繫其他互不相識的網民了解，最後駕車前往大埔，接載一名帶備狗籠網友至上址施援，「燒到埋嚟要幫手！有咩幫得到就幫！」

本身有養狗的鄭先生，亦從天水圍駕駛七人車到場，並預算可以收容一、兩隻狗；熱心市民藍小姐亦響應網上號召，偕友人張小姐搭的士由元朗趕抵，她們未有太多裝備，只帶備狗帶到場，擔憂稱：「睇下有冇咩幫到手！」

消防處表示，於昨午約3時58分，接獲大刀屻至大江埔一帶山火報告，至今日凌晨仍未救熄，且有1至2公里火線；警方亦曾於晚上10時許，接獲大江埔附近一帶居民報案，當時山火距離民居約500米。而前日下午4時發生的林村郊野公園山火，至今日凌晨3時許，已焚燒36小時，仍未救熄，仍有400米火線。

場內貓隻連籠被帶走。（陳永武攝）

消防向附近樹木射水戒備。（陳永武攝）