動物走火警全記錄　大樹下收容所義工憶摸黑灑水　感激八方支援

「嗰陣燒到火光熊熊，啲煙係咁飛埋嚟」，重陽節八鄉大江埔山頭發生山火，火舌一度逼近鄰近的「大樹下善待動物庇護站」動物收容所。近300名義工及熱心市民聞訊趕至，通宵達旦協助運送場內180隻貓狗。熊熊烈火焚燒17小時，終於今早8時半熄滅，動物陸續返回收容所。 經過連夜的動物遷徙後，收容所今早（26日）大致回復正常。義工JoJo指收容所是首次遇上大型山火，憶述義工一度需摸黑灑水撲火，在眾人徬徨之際，幸得熱心人士湧至協助，有人更駛來貨車幫手，形容「一方有難，八方支援」，非常感動。

JoJo憶述昨晚11時許，義工聞見火屑聲逐漸靠近收容所，隨即報警求助。（蔡正邦攝）

JoJo憶述昨晚11時許，義工聞見火屑聲逐漸靠近收容所，隨即報警求助，當時場內已煙霧彌漫。由於義工人手﹑籠具不足，義工們立即在網上求助，豈料行動一呼百應，逾百名熱心人士陸續到場，有人更駛來5.5噸的貨車協助運送動物，「每個人都拎一﹑兩個籠徒步行上嚟。」附近一個寵物用品批發場，除了提供多個全新鐵籠，更借出空置倉庫臨時安置動物。她指義工隨即分工合作「捉狗﹑運狗﹑推狗」，將貓狗分批帶進籠內，又蓋上毛巾以免動物看見人群受驚。

「佢哋（動物）都好驚，唔知發生咩事！」早上消防確認火頭熄滅後，遷徙行動暫停，剩下的30多名義工便用手推車把動物運回來，60多隻被送走的動物又送返場內。現時大部份動物均返回籠內，場內亦已基本復原，整個行動來來回回大概三﹑四小時，

Jojo表示附近山頭每年均會發生數次山火，是次為首次遇上嚴重山火。義工昨午雖然已在場內開啟灑水系統防患，奈可火勢越燒越猛，更憶述消防拖喉灌救期間，「我哋自己攞咗兩條喉喺第二邊射水！」又指首次「大樹下」動物走火警，幸得熱心人士前來相助。

另一名於收容所幫忙3年的義工維維則表示，昨日得悉情況緊急，「個心淨係掛住啲狗既安全」，非常擔心有意外發生，隨即由九龍乘車到來，到場時收容所已有多名熱心人士，直言「未見過咁多人咁齊心出黎幫手。」她指由於狗隻怕生，熟識狗隻的義工比較少，因此在場協助指揮等工作，直至火警完結，仍逗留在場內安撫動物的情緒。

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消防於昨午（26日）約3時58分，接獲大刀屻至大江埔一帶山火報告，火警直逼附近的大江埔「大樹下善待動物庇護站」，今晨1時許開始，山火及濃煙直逼收容所，近300人響應網上號召趕抵現場，包括大批義工及多名自發到場的熱心市民，協助場內貓狗撤離。