山火險波及大江埔動物收容所　《愛回家》「佐治」張明偉通宵救狗

無情山火險波及八鄉大江埔山頭一處動物收容所，今（26日）凌晨大批熱心市民響應網上號召，駕車入山救狗，當中包括《愛回家》飾演補習天王「佐治」藝人張明偉。張接受《香港01》訪問時表示，夜半看到直播即與朋友駕車入元朗幫忙，更特意準備一些毛巾。他們到埗發現已有大批市民在場，有人負責指揮交通，又不斷傳來物資消息，此時毛巾大派用場，用以蓋住狗籠安撫毛孩。 本身飼養一隻愛犬的張明偉，從小到大都有養狗。他感嘆人類的無知令動物受害，除棄養問題外，亦希望市民掃墓時小心火種，從今次事件意會到：「留意身邊發生嘅事，唔好諗住有人會幫㗎啦，有消防㗎啦。身體力行、伸出援手，伸出咗就無愧於心。」

無綫電視藝員張明偉在處境劇《愛回家》飾演補習天王「佐治」而為人認識，飼養一隻愛犬的他，今（26日）凌晨與朋友結伴，駕車到八鄉大江埔參與救毛孩行動。大江埔一間有180隻貓狗的動物收容所，險被山火波及，近300名義工及熱心市民響應網上號召，通宵在場協助疏散貓狗，多人駕車趕抵時，一度出現「車陣」。山火於早上8時31分方被救熄。

張明偉接受《香港01》訪問時表示，凌晨時份睡前看到直播，指元朗動物收容所需要私家車運走動物，即「盲中中」與朋友駕車入元朗幫忙，更特意準備一些毛巾。他直言出發前擔心長假期無人留意到消息，怎料到埗發現已有大批市民在場，「好犀利！我唔係最早到嗰批，前面有十幾廿部車，因為係單程路，有人負責指揮交通安排泊車，又人傳人講需要咩物資。」此時毛巾大派用場，用以蓋住狗籠安撫毛孩。後來他得知風向改變，解除即時危險。



本身飼養一隻愛犬的張明偉，從小到大都有養狗。他感嘆人類的無知令動物受害，除棄養問題外，亦希望市民掃墓時小心火種，從今次事件意會到：「留意身邊發生嘅事，唔好諗住有人會幫㗎啦，有消防㗎啦。身體力行、伸出援手，伸出咗就無愧於心。」他又指愛護動物有很多方法，不一定要自己養，可以選擇參與收容所的助養計劃，「避免做錯決定。」

本身飼養一隻愛犬的張明偉，從小到大都有養狗。他感嘆人類的無知令動物受害，除棄養問題外，亦希望市民掃墓時小心火種。（Aaryn 張明偉fb圖片）

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事發於凌晨1時許，山火及濃煙直逼大江埔「大樹下善待動物庇護站」，內有約有150隻狗及30隻貓。近300人響應網上號召趕抵現場協助，包括大批義工及多名自發到場的熱心市民，有人安排一輛5.5噸貨車，先將場內貓隻放入籠後載走。據了解，藝人楊證樺及袁文傑均有到場協助。

消防向附近樹木射水戒備。（陳永武攝）

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