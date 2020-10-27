警一連四日打擊毒駕藥駕　14名司機酒駕被捕　通輯男涉衝路障被捕

西九龍總區交通部一連四日（10月23至26日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的執法行動，打擊酒後駕駛、毒駕、藥駕、非法賽車、非法改裝車輛、特別針對會造成噪音滋擾的車輛改裝行為（俗稱「死氣喉」）、超速等及其他交通違例事項。 其中在23日及24日晚上，警員連同新界南總區交通部進行打擊酒後及藥後駕駛聯合行動。行動中，警員要求約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並拘捕14名年齡介乎28至82歲的司機，涉嫌酒後駕駛；另外，一名33歲司機則涉嫌在藥物影響下駕駛被捕。

此外，警員共扣查13輛私家車，涉嫌非法改裝，包括改裝製造噪音的死氣喉及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外16名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到200多輛車輛涉及超速，將作出檢控。

另外，警方亦拘捕一名意圖衝路障正被通輯的男子，並檢獲少量毒品。他涉嫌「藏毒」、「襲警」、「危險駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「酒後駕駛」及正被通緝被捕。

警方重申，非法改裝車輛、酒後及藥後駕駛不但違反法例，更對司機及其他道路使用者構成危險。警方將繼續在各區嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全。警方呼籲駕駛人士切勿以身試法。