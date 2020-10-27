「學生動源」三人涉煽動分裂國家　警押何忻諾、陳渭賢搜屋

學生動源前召集人鍾翰林、前成員陳渭賢及何忻諾，被指涉嫌在今年9月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《國安法》，今日（27日）被警方國家安全處人員拘捕。３名被捕人士涉嫌煽動他人分裂國家罪名，現正被扣留調查。警方下午到陳渭賢及何忻諾住所搜屋。下午5時許，何忻諾身穿黑色外套、白色衫及深藍色長褲，雙手交叉擺在身後，被警員押離大圍新村住所。

學生動源前召集人鍾翰林、成員陳渭賢及何忻諾，今日（27日）涉嫌煽動他人分裂國家罪名被警方國家安全處人員拘捕。警方下午前往陳渭賢及何忻諾住所搜屋。下午5時20分，何忻諾身穿黑色外套、白色衫及深藍色長褲，雙手交叉擺在身後，被警員押離住所，再將她押上七人車離開。

學生動源前召集人鍾翰林原定今日（27日）到警署報到，據《南華早報》報道，鍾翰林今早欲前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，其間被警方國家安全處探員押走。學生動源前成員何忻諾今早亦於田心警署報到時被捕。另一學生動源前成員陳渭賢，則是下午2時許在屯門警署報到期間被捕。學生動源於Facebook表示，目前3人均有律師協助。

警方表示，國安處經進一步調查後，今日在中區、沙田區及屯門區分別拘捕2男1女，年齡介乎17至21歲，涉嫌在今年9月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條。3人涉嫌煽動他人分裂國家被捕，現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。