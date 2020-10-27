塘福懲教所兩懲教助理被捕已停職　涉運香煙手機鹹片USB予囚犯

塘福懲教所兩名兩懲教助理被捕，消息指，懲教署早前發現懲教所內有手機對外通訊的訊號，認為事件有可疑，遂主動展開調查，並通知廉政公署。經調查後，發現兩名懲教助理懷疑受賄，偷運手提電話、香煙及一些載有色情影片及照片的USB手指予部分囚犯，兩部門上周五（23日）聯合行動拘捕兩名涉案懲教助理。兩人今日（27日）被停職。

消息指，近日懲教署發現塘福懲教所內有人曾致電至外界，認為事件有可疑，遂主動通知廉政公署，兩部門一同展開調查，並鎖定目標囚犯。廉署及懲教署人員於上周五突擊搜查塘福懲教所的囚室及工場，檢獲一部手提電話、數包萬寶路香煙，以及一些載有色情影片及照片的USB手指。據悉，塘福懲教所內有電腦室，囚犯平日會進行電腦課程，署方正調查他們會否利用電腦查閱USB手指的內容。

經調查後，相信有懲教署人員將上述物品帶入監獄，並拘捕兩名分別一級懲教助理及二級懲教助理。被捕兩人平日負責塘福懲教所內的簡單維修及雜務工作，今日已停職候查。消息又指，10名囚犯涉案或知情，現時分別被單獨監禁或調遷至其他監獄服刑，據悉他們會被分開調查，以防囚犯「夾口供」。

懲教署發言人表示，十分注重所有人員的品德、誠信及操守。署方設有獨立的監察機制及情報網絡，收集和整理有關資料，如發現任何違法行為，絕不姑息，會立即主動轉介相關執法機構跟進調查。

廉政公署則表示，根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署必定會按既定程序依法跟進。廉署不會評論個別事件。