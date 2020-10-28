殘酷虐狗︱唐狗遭綑麻繩綁水龍頭拋落海　浮屍紅磡海面

紅磡發生殘酷對待動物案，今（28日）早上11時許，途人於紅磡旭日街一公園對開，發現有一具狗隻屍體在海面漂浮遂報警求助，警員發現該具狗屍被膠袋包裹，身纏麻繩及一個金屬水龍頭。警方經初步調查案件暫列殘酷對待動物，交由九龍城警區刑事調查隊第2隊跟進，暫未有人被捕。該具狗隻屍體由相關機構帶走處理。有立法會議員斥事件殘忍，認為相關部門應盡快捉拿真兇。

今（28日）上午11時許，紅磡海心公園對出海面發現一條狗屍。（余睿菁攝）

愛護動物協會表示，較早前接獲警方通知於紅磡海心公園對出海面發現懷疑浮屍，消防處人員到場並派出蛙人將浮屍撈起，證實為一隻已死亡的成年雄性唐狗。警方要求愛協派員到場協助調查。協會督察趕赴現場了解情況後，應警方要求將動物屍體帶走，並轉交漁護署解剖確定死因。警方暫列作殘酷對待動物案處理。

關注動物權益的立法會議員鄺俊宇斥事件殘忍，指事件為有預謀犯案，更殘忍地將狗屍放入黑膠袋掉落海以為無人發現，行為令人齒冷。鄺俊宇指最近虐殺動物事件不斷發生，認為相關部門應盡快捉拿真兇，「動物都是有生命，他們一樣有感受！我們不應繼續再讓這些件事繼續發生，相關部門應該認真徹查及捉出真兇，不應再讓這些人繼續虐殺動物而無後果」。鄺俊宇指已去信警方，要求徹查及將行兇者繩之以法。