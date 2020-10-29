港版國安法│前學生動源召集人鍾翰林　暫控四項罪名今早提堂

前學生動源召集人鍾翰林（19歲）、前成員陳渭賢（21歲）及何忻諾（17歲），涉「煽動他人分裂國家罪」，前日（27日）再度被捕。目前鍾翰林仍被扣留於中區警署內。

警方表示，國家安全處人員經調查後，一名19歲被捕男子，被暫控一項「煽動他人分裂國家罪」、兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及一項「串謀發布煽動性刊物」，案件將於今日（29日）早上在西九龍裁判法院提堂。而「學生動員」則於今日凌晨在facebook表示，「前學生動源召集人鍾翰林今日(10月29日)上午9:30會在西九龍裁判法院三號庭上庭應訊。」

陳渭賢及何忻諾昨午已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

前日（27日）早上8時許，前學生動源召集人鍾翰林被警方國家安全處人員拘捕。據《南華早報》報道，鍾翰林欲前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，其間被警方國家安全處探員押走。另外，前學生動源成員何忻諾及陳渭賢，昨日（27日）分別於田心警署及屯門警署報到期間被捕。

2020年6月30日《港區國安法》通過後，學生動源於同日宣布解散香港本部，並表示將於台灣、美國、澳洲設立海外分部，並稱將繼續推動「港獨」。警方國安處人員於今年7月以涉嫌違反《港區國安法》第20條下組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家罪名，以及第21條煽動、協助、教唆、資助分裂國家的罪名，拘捕年齡介乎16至21歲的3男1女，包括解散組織前學生動源召集人鍾翰林、前發言人何諾恆、前成員何忻諾及陳渭賢。