不法商人圖轉售冒牌口罩至海外　海關檢10萬個假N95口罩

香港海關破獲歷來最大宗的冒牌口罩案件，檢獲約10萬個懷疑冒牌N95醫療級別口罩，估計市值共約300萬元。海關相信不法商人打算將口罩轉售至外地圖利，而這批口罩非香港生產，亦沒有流入本港市場。

海關早前接獲舉報，稱有公司售賣懷疑冒牌口罩，經深入調查後，於本周三（28日）採取行動，到元朗一儲存倉庫檢走10萬個懷疑冒牌醫療級口罩，估計市值約300萬元。人員並到涉案貿易公司的新浦崗辦公室及九龍城的住宅單位作突擊搜查，拘捕一名71歲貿易公司負責男子，案件仍在調查中。

版權及商標調查科高級監督謝國強表示，購買醫療級別口罩的對象通常為醫院或醫療機構員工，因為醫療級別口罩除了俱備過濾病毒及細菌功能外，還可以防止液體飛濺、傳染細菌及有效隔濾空氣的懸浮粒子。因此，醫療級別口罩的售價為普通外科口罩的25倍。

冒牌口牌文字印刷模糊不清

謝國強續指，是次檢獲的冒牌口罩仿真度相當高，不論顏色、尺碼大細、耳繩釘裝的位置都幾乎跟正貨一樣，不過市民仍能透過口罩上的文字分端倪，相比起正貨口罩，冒牌口牌的文字印刷模糊不清。謝表示，海關會將有關冒牌口罩送往化驗室化驗，以測試其含菌量。

海外疫情仍未緩和 不法商人欲賣假口罩圖利

由於海外疫情仍未緩和，謝國強相信有不法商人打算將這批冒牌口罩轉售至外地，藉此圖利。海關相信是次行動已成功堵截這批準備運往外地的口罩，有關口罩並沒有流入本港市場。

版權及商標一般調查組指揮官曾建邦指，海關自今年1月27日展開「守護者行動」，針對防疫產品作巡查及執法，共出動6000人次、巡查市面38,000個零售點，並就17宗涉及違反商品說明條例及13宗涉及違反消費品安全條例的案件進行調查，共拘捕80人。行動中，人員檢獲約600萬個外科手術口罩，超過300支消毒酒精及生理鹽水。

海關會繼續嚴厲執法，與相關商標持有人緊密聯絡，密切監察市場，積極打擊涉及冒牌防疫產品的活動。根據商品說明條例，任何人銷售或售賣冒牌物品屬違法行為，一經定罪最高可判罰款50萬及入獄5年。