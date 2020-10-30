4女大專生假扮特務電騙4人　呃820萬元被捕　最細受害人得15歲

電話騙案再出現，4名受害人被騙取逾820萬元，單一最大損失為720萬元。警方經調查後，拘捕4名年齡介乎19至21歲的女學生，涉嫌以欺騙手段取得財產，被捕者的學歷均為大專或以上，警方相信被捕人因「入世未深」而捲入騙案。

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威稱，警方偵破4宗電話騙案，騙徒假冒內地官員，指控受害人干犯嚴重罪行，需以錢還清白，並派「特務」上門取錢。案中的受害人為兩男兩女，年齡介乎15至74歲，4宗案件損失超過820萬港幣，單一損失由3萬元至720萬元不等，其中一名受害人被騙徒欺騙長達5個月，被騙了7次錢，受害人最後向家人借錢時，才揭發陷騙案。

被捕人全為女學生 其中一人於海外讀書

警方經深入調查，最終鎖定4名特務賊人身份，於昨日（29日）採取行動，以涉嫌以欺騙手段取得財產，拘捕4名年齡介乎19至21歲的女子，並在屋內搜獲犯案時所穿的衣物，以及受害人的電話卡及記憶棒，於警誡下有人承認向受害人取錢、押送受害人往銀行取錢等。被捕的4名女子全部報稱為學生，學歷為大專或以上，其中一人於海外讀書。

警方初步相信，4名被捕人沒有任何關聯，亦不認識對方，其中3名為本地女子，另一人為持有香港身分證的內地人。莫子威稱，被捕人年紀輕，懷疑有人因入世未深而被招攬為「特務」，令自己捲入騙案中。

莫子威稱4宗案件，當中第一宗及第二宗涉及同一被捕人；第三及第四宗，由同一假冒官員的電話發出，相信案件背後有是組織性，最少牽涉兩個團夥。警方稱電騙非新的騙案手法，呼籲市民「遇電騙即收線，假官員真呃錢」。

4宗騙案詳情：

第一宗案件發生於4月23日，受害人於其位於葵涌葵盛東邨的單位內，接獲騙徒電話，對方訛稱為內地執法人員，指控受害人干犯嚴重罪行，需要用錢證明清白，受害人驚慌下跟隨一名自稱「特務」的賊人前往銀行提取3萬元。

第二宗案件發生於4月24日，受害人於其位於粉嶺昌盛苑的單位內，接獲與第一宗案件類似的騙徒電話，受害人往銀行提取了73萬元，交給兩名「特務」。

第三宗案件發生於8月15日，受害人途經油麻地港鐵時收到騙徒電話，對方要求受害人回到其位於佐敦的家等候，當「特務」上門時出示偽造的證明文件，命令受害交出電話卡以及交出銀行戶口號碼及密碼，其後受害人發現銀行內的720萬元被轉走。

第四宗案件發生於上月21日，受害人於秀茂坪安達邨家中收到騙徒電話，「特務」上門收取3800元人民幣，及轉走銀行內的20萬元。