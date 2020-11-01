陳志全﹑朱凱廸、張超雄等7名民主派議員被捕　涉5月內會風波

前立法會議員陳志全﹑朱凱廸，3名民主黨議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，以及工黨張超雄被捕，指與5月內會會議有關。工黨主席郭永健亦被預約拘捕，指他今年5月8日藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務。 據了解暫時6人被捕，包括前立法會議員朱凱廸丶陳志全，民主黨議員尹兆堅丶黃碧雲及胡志偉，以及工黨張超雄。另外郭永健被預約拘捕。據悉許智峯亦在拘捕名單內，但暫未聯絡上。許智峯則表示，暫時未有收過任何預約拘捕電話。 各人涉及今年5月8日立法會內務委員會事件，涉嫌觸犯立法會（權力及特權）法第17條「藐視罪」及第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」。

▼▼5月8日內會風波▼▼

前立法會議員「議會陣線」朱凱廸、「人民力量」陳志全，民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲，以及「工黨」議員張超雄被捕。陳志全﹑朱凱廸社交網站今（1日）發文，指早上7時許被警方拘捕，其中陳指被告3項罪名，有關立法會特權條例與5月8日立法會內務委員會會議。5月8日民主、建制兩派議員就內務委員會主席選舉爭持不下。

朱凱廸社交網站今早7時多發文，指朱被警察上門拘捕，稱與5月8日立法會內務委員會會議有關。陳志全亦於fb出帖，指今早約7時被捕，據知被控3項罪名，同樣涉及5月8日內會事件有關立法會特權法，他被帶到北角警署。

工黨表示張超雄亦因5月8日內會會議事件被捕，被帶到香港仔警署。工黨主席郭永健亦收到警方電話，要求他到公主道紅磡警署作拘捕，罪名為今年5月8日藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務。

另外，民主黨亦於fb表示，胡志偉、尹兆堅、黃碧雲被警察上門拘捕，據悉涉及立法會特權條例及5月8日內會事件。

警方指於5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指有人在立法會大樓一號會議室會議進行期間作出擾亂秩序行為。有關案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日（1日）採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，他們涉嫌違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查。警方拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

朱凱廸被捕後被帶到八鄉警署。（鄭子峰攝）

上午11時45分，張超雄由西區警署轉往香港仔警署。（鄧詠中攝）

本年5月8日，立法會內務委員會會議發生衝突，當日內會展開第17場會議，早上由上年度副主席郭榮鏗主持，惟會議結束時仍未選出主席，而下午2時半則再開另一場會議，討論向外尋求法律意見。下午1時許李慧琼率先坐上會議室主席台，民主派議員隨即走到主席台前理論抗議，多名保安隨即築起人牆拒絕接近。其間民主派議員嘗試衝破防線，陳志全其後一度遭郭偉強拖行地上，尹兆堅亦在衝突中受傷，最後朱凱迪﹑陳志全﹑許智峯被逐出會議室。