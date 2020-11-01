內會風波｜7民主派議員被捕　涉違特權法　一文看清涉及罪名

立法會內務委員會主席選舉風波，事隔半年7名民主派議員被捕，包括前立法會議員陳志全﹑朱凱廸，3名民主黨議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，以及工黨張超雄。另外郭永健被預約拘捕，現身處紅磡警署。據悉許智峯亦在拘捕名單內，但暫未聯絡上。各人涉及今年5月8日立法會內務委員會事件，涉嫌觸犯《立法會（權力及特權）條例》第17條「藐視罪」及第19條「干預立法會人員罪」。

▼▼5月8日內會風波▼▼

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立法會內務委員會年初發生主席選舉風波，經過17次會議，民主、建制兩派議員仍然爭持不下。民建聯李慧琼下午1時進入會議室並坐在主席台上，被保安團團圍住。民主派議員不滿，衝上主席台，期間與保安及建制派議員發生肢體衝突。

事隔半年，警方指5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指有人在立法會大樓一號會議室會議進行期間作出擾亂秩序行為，案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日（1日）採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，他們涉嫌違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據了解暫時7人被捕，包括前立法會議員朱凱廸丶陳志全，民主黨議員尹兆堅丶黃碧雲及胡志偉，以及工黨張超雄。另外工黨主席郭永健被預約拘捕，現身處紅磡警署。。據悉許智峯亦在拘捕名單內，但暫未聯絡上。許智峯則表示，暫時未有收過任何預約拘捕電話。

被捕人士涉及《立法會（權力及特權）條例》第17條C「藐視罪」，內容為在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷；以及第19條B「干預立法會人員罪」，內容為襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員。兩條罪行分別可處罰款$10,000及監禁12個月。

陳志全和尹兆堅涉嫌干犯1條「藐視罪」及2條「干預立法會人員罪」；許智峯、郭永健和朱凱廸涉嫌干犯1條「藐視罪」及1條「干預立法會人員罪」。黃碧雲和張超雄涉嫌干犯1條「藐視罪」。至於胡志偉則涉嫌干犯1條「干預立法會人員罪」。他們分別被帶往北角警署、荃灣警署、八鄉警署、西區警署等多區警署調查。