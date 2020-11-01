內會風波｜被捕民主派陸續獲釋周四提堂　郭永健：打壓議會抗爭

立法會內務委員會主席選舉風波，事隔半年8名民主派議員被捕，其中警方暫未能聯絡上許智峯。至下午3時許 ，郭永健、朱凱廸、尹兆堅、陳志全、胡志偉、張超雄、黃碧雲共7人，全部人以1000元獲准保釋，將於周四（5日）在東區裁判法院應訊。 對於多名民主派議員被捕，郭永健指事件反映政府「對於議會抗爭不停用打壓手段」，又指事件削弱普遍人表達意見的權力。 尹兆堅及黃碧雲則批評，內會當日建制派人士亦有加入爭拗，保皇黨揮牌及有人打人，但只拘捕民主派人士，認為是選擇性執法。他們亦指，提堂當日為立法會大會，譴責許智峯的議案亦排在議程上，如果他們當日上庭，可能無法出席大會發言及投票，可能令罷免許智峯的議案通過，批評拘捕及檢控有政治目的。

李卓人等人今早到紅磡警署聲援，包括舉起寫有「欲加之罪，何患無辭」﹑「政治打理可恥﹑還我議會公義」等的紙牌，其後進入警署內高舉紙牌。李卓人其後表示，郭永健將於下周四下午2時半於東區法院提堂。

另外，朱凱廸其後亦於社交媒體表示，今早遭重案組警員拍門拘捕，先後帶往元朗及八鄉警署，指下周四將於東區法院提堂，又表示警方播出的影片當中，包括陳志全被郭偉強拖行的片段。

民主黨立法會議員尹兆堅於下午3時許獲准保釋，他在荃灣警署外接受訪問時表示，上午7時45分有警員致電預約拘捕，當時他已起床，正為黨主席胡志偉被捕安排律師等。至7時50分，他開門予警員進入住所，警方指會控告其三條罪，包括一條藐視罪及兩條妨礙立法會保安人員執行職務。

他對事件感到錯愕，因事發當日是2020年5月8日特別內委會，當日最爭議是郭榮鏗作為內會選主席的主持人，被強行拉下主席台，讓李慧琼坐上主席台奪權，明顯是違規奪權的做法。他認為是建制派、李慧琼、立法會大會主席等人藐視立法會的既有程序，結果是民主派議員被捕。

第二，當時建制及民主派的議員皆有爭拗，但只有民主派議員被控告，尹批評是選擇性控告及莫須有罪名，直指是打壓民主派人士。第三，當日何君堯、黃定光出踭襲擊他，導致他受傷送院，有刑事調查隊人員主動調查，多月來調查工作音訊全無，如今卻原告變被告，批評是是選擇性執法及雙重標準。

他又指，安排上庭日子是星期四立法會大會，現時有數名民主派同事被建制派無理彈劾，同時亦有多項爭議性的議題進行中，質疑會否有人希望進一步縮短會議時間，例如透過主席不合理限時，並利用大量議員需要上庭不能緊守議會，批評是無恥及難看的戲碼。

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黃碧雲同樣獲准保釋，保釋金是1000元。她認為事件荒謬及不合理，指《立法會（權力及特權）條例》設立的原意是保障議員在議會內合法進行議政的程序，現在卻被政權用作打壓議員的工具。認為事件是有政治目的的打壓行動，以及是選擇性檢控，因當日會議引起騷亂的原因是主持會議的人有問題，亦有保皇黨舉牌及有人打人，卻只拘捕民主派人士。

她亦指，下周四下午2時半要到東區裁判法院提堂，惟周三、四是立法會大會，譴責許智峯的議案亦排在議程上，她需要發言及在席投票，她會向律師討論及申請改期，否則可能阻礙其在立法會的工作，同時亦有多名議員被捕，如果大家不能出席，可能令罷免許智峯的議案通過。她質疑在此議案前拘捕並在大會當日應訊，背後有政治目的，她作出嚴正抗議，批評政府濫用司法工具，是不合理的檢控及拘捕。