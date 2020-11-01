萬聖節｜中環尖沙咀酒吧涉違限聚令　54人遭票控

萬聖節（31日）中環蘭桂坊及尖沙咀諾士佛臺酒吧人頭湧湧，市民扮鬼扮馬狂歡。限聚令仍然生效，警方昨晚（31日）在中環及尖沙咀分別票控4人及50人違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章）。

▼▼萬聖節市民狂歡▼▼

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警方昨晚（31日）突擊巡查中區及尖沙咀區酒吧等餐飲處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例。中區警區聯同相關部門人員於昨晚約8時起，巡查區內20間包括酒吧在內的餐飲業務處所。行動期間，人員發現蘭桂坊及卑利街一帶有8間酒吧涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），分別包括桌子之間少於1.5米距離，多於4人同坐一桌，於凌晨2時後仍繼續營業。警方將向上述有關酒吧負責人展開檢控程序。



行動中，警方亦就涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），向1名男子及3名女子發出定額罰款通知書。



另外，尖沙咀警區與相關部門人員於昨晚約11時起，巡查區內10多間包括酒吧在內的餐飲業務處所。行動中，兩間酒吧涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），容許一桌多於4人同坐，一間酒吧於凌晨2時後仍繼續營業。警方將向上述有關酒吧負責人展開檢控程序。



另外，上述3間酒吧內共有50名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們分別發出定額罰款通知書。警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。