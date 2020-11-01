內會風波｜建制議員亦干預立法會？警：完成報告交予律政司跟進

立法會內務委員會主席選舉風波，事隔半年7名民主派人士被捕，另據悉許智峯亦在拘捕名單內，但暫未聯絡上。被問到5月8日建制議員與民主派議員發生衝突，是否同時干預立法會，只拘捕民主派議員會否擔心被認為是政治打壓？警方表示已透過翻看影片，錄取口供了解全盤事件後，完成報告交予律政司跟進。 警方指被捕的6男1女獲准保釋，將於11月5日（周四）下午到東區法院應訊。

▼▼5月8日內會風波▼▼

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立法會內務委員會主席選舉風波，事隔半年7名民主派議員被捕，包括前立法會議員陳志全﹑朱凱廸，3名民主黨議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，以及工黨張超雄。另外郭永健被預約拘捕，現身處紅磡警署。港島總區刑事總部警司（行動）陳永裕講述案情，指本年5月8日下午立法會大樓一號會議室會議內，個別議員在會議室內作出擾亂行為，衝向主席台前負責維持秩序的保安人員，令議會無法進行，個別人士更在公眾席較高位置，投擲大量紙張，同日接獲立法會秘書處報案，有關案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。

經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日（1日）採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，包括現任和前任立法會議員，以及1名議員助理。他們被落案控告違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，稍後獲准保釋，將於11月5日（周四）下午到東區裁判法院應訊。

被問到5月8日建制議員與民主派議員發生衝突，是否同時干預立法會，只拘捕民主派議員是否政治打壓？港島總區刑事總部警司（行動）陳永裕表示已透過翻看影片，錄取口供了解全盤事件後，完成報告交予律政司跟進。（楊嘉朗攝）

建制議員亦干預立法會？警：完成報告交予律政司跟進

被問到5月8日建制議員與民主派議員發生衝突，是否同時干預立法會，只拘捕民主派議員會否擔心被認為是政治打壓？陳永裕表示當時有建制及民主派兩邊議員，警方已翻看影片，向部分人士錄取口供，對於「有人點樣打到另一啲人，我哋已經做咗一啲調查報告，交咗俾律政司攞法律意見。由於依家仲喺等候階段，不適宜作出任何評論。」他強調當日發生很多事，警方已逐一翻看閉路電視等片段，每次做調查都是根據畫面，考慮全盤事件「由開始到結尾發生咩事」，之後向證人取口供，再交予律政司考慮。

據悉許智峯亦在拘捕名單內，但暫未聯絡上。許智峯則表示，暫時未有收過任何預約拘捕電話。陳永裕指拘捕行動仍然繼續，「唔會否定或肯定某人士喺拘捕名單。」

至於被捕人士做了什麼實質動作，導致干預立法會人員，部分人只是舉牌嗌口號，日後是否舉牌嗌口號都會觸犯法例？陳永裕指事件進入法律程序，不能作出任何評論，「留返法庭去解決。」

香港01製圖

據了解陳志全和尹兆堅涉嫌干犯1條「藐視罪」及2條「干預立法會人員罪」；郭永健和朱凱廸涉嫌干犯1條「藐視罪」及1條「干預立法會人員罪」。黃碧雲和張超雄涉嫌干犯1條「藐視罪」。至於胡志偉則涉嫌干犯1條「干預立法會人員罪」。他們分別被帶往北角警署、荃灣警署、八鄉警署、西區警署等多區警署調查。