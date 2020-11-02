紅磡2男「眼超超」爆衝突　其中1人遭推出馬路　險被九巴輾過

紅磡發生與死神擦身而過的驚險打鬥案！周日（11月1日）晚上，2名男子疑因「眼超超」爆發罵戰，其中1人怒極失控，雙手將對方推出寶其利街馬路，適時一輛九巴駛至，被推男子正正跌於巴士左前輪旁，更撞及車身，險被輾過，巴士更有乘客因急剎而仆倒。推人男仍不罷休，繼續「爆粗」、扯頭髮向對方毆打。 生死瞬間被途人拍下，事後在網上瘋傳，有網民直斥推人男涉及「蓄意謀殺」，認為雙方最後無恙，均應「還神」。警方則將案件列作「襲擊」處理，但據悉涉案2名男子願意私下和解，事件中無人被捕，亦無人送院。

事發於晚上11時許，據facebook「馬路的事討論區（常理版）」片段可見，2名男子於明安街近寶其利街街頭爆發罵戰。其中1名男子情緒十分激動，用雙手將對方推出寶其利街馬路。此時，一輛5C雙層九巴駛至，被推男子跌於巴士左前輪旁，險被輾過，雖未被捲入車底，但仍撞及車身，再反彈倒地；巴士亦立即急剎，下層中間一名乘客，即時衝前仆倒。

與推人男同行的1名女子見狀，驚呼狂叫，並企圖捉緊推人男，制止他令場面繼續惡化，詎料亦被推倒地上。影片可見，推人男情緒幾近失控，不斷粗口橫飛，又扯頭髮將倒地男子毆打。被推男子千辛萬苦站起後，推人男仍餘氣未消，繼續上前推撞，幸有男途人上前將其攬住安撫；被推男子則全程未有還手。

片段被上載至互聯網後，引發熱議，有網民直斥推人男的舉動，可謂「蓄意謀殺」，「完全睇得出係蓄意，睇見有車到先推佢出去喎，其實已經係企圖謀殺！」、「你真係好彩今晚返屋企真係要還神，如果唔係你會咩（孭）上一條謀殺罪名！」、「害到車上（巴士）有人跌到添！」亦有人認為被推男子沒有還手，「EQ好高！」

警方表示，於晚上11時04分接獲多名途人報案，指2名男子於上址街頭，因為目光問題發生爭執。其中1名姓雷（48歲）男子，向另1名姓梁（32歲）推撞，梁亦撞及一輛巴士，他手部擦傷，但毋須送院。案件列作「襲擊」處理，但2名涉案男子願意私下和解，事件中無人被捕。