墨西哥貨櫃水泥藏冰毒　海關破歷來最大宗3億元販運冰毒案

香港海關上周四（10月29日）在青衣海關驗貨場偵破歷來最大宗販運冰毒案件，檢獲逾500公斤懷疑冰毒，估計市值約2.98億元。 港口及海域科總指揮官李德信指販毒份子以水泥作掩飾，將藏有251包冰毒的紙盒經香港轉運至澳洲。海關毒品調查科高級監督朱賢綿解釋，冰毒在澳洲黑市價值高，一公斤冰毒在港值60萬元，若成功抵達澳洲可升值5倍。

港口及海域科總指揮官李德信講解案情，海關人員經風險評估，分析一個報稱由越南出發經香港往澳洲，載有1168包水泥的貨櫃，認為航道轉折有可疑，於是抽查此櫃。

上周四（10月29日）船隻在青衣海關驗貨場做X光檢查，發現只載有3分之1貨物，李解釋「水泥唔係高價貨物，通常滿載降低成本，引起懷疑。」之後人員打開貨櫃，裡面載有15板共1168包水泥，與報關聲稱的相同。人員再檢查水泥包裝，發現包裝大致完整一致，但個別體積比較漲，而且重量與本來聲稱的輕身，聲稱每包重20公斤的水泥個別只得10數公斤。於是，人員再將1168包水泥作X光檢查分析，發現每包水泥有不同掃瞄影像，更覺得可疑。

海關人員於是進一步打開水泥，雖然表面是水泥，但破開水泥發現內藏兩個紙盒，紙盒內有結晶體，經檢測後認為是懷疑冰毒，一共251包，每包2公斤，共501公斤，市值約3億元。李德信表示今次犯案份子收藏冰毒手法，一貫用正常物品掩飾，而今次用大量正常物品，用1168包水泥內藏251包冰毒，以8成正常物品去掩飾。水泥包裝完整無缺，外觀一樣，用重的物品水泥，增加海關人員檢查難度。

海關人員檢查水泥包裝，發現包裝大致完整一致，但個別體積比較漲，而且重量與本來聲稱的輕身，聲稱每包重20公斤的水泥個別只得10數公斤。於是，人員再將1168包水泥作X光檢查分析，發現每包水泥有不同掃瞄影像，更覺得可疑。（馮國良攝）

跨境販毒集團用1168包水泥藏251包冰毒 經港轉運

海關毒品調查科高級監督朱賢綿表示，經初步調查，該貨櫃轉口貨物出口地是墨西哥，先寄去南韓再輾轉到越南，曾在越南停留數個月，期間有人提取過貨物，然後經香港再去新加坡，終點澳洲，相信轉輾航路為逃避追查。他解釋，冰毒在澳洲黑市價值高，一公斤冰毒在港值60萬元，若成功抵達澳洲可升值5倍。

朱續指，據國際組織報告冰毒主要來源地為東南亞國家如緬甸，以及南美墨西哥。香港曾從南美貨櫃檢大量冰毒，例如在2019年12月，於機場檢獲來自墨西哥、在塑膠樹脂藏有110公斤冰毒，當時市值7,700萬港元。

由於據船文件，物流過程中此屬轉口貨櫃，所以在香港未有作出任何拘捕，會與外國進行情報交換。而據數量、重量及價值，都是海關偵破歷來最大宗販運冰毒案件。相信貨櫃屬於跨境販毒集團，並非供應香港本地市場。