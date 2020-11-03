旺角28歲妻遭內地夫斬死　4歲兒伴母屍兩日　兇手昨晨墮樓亡

旺角砵蘭街發生謀殺案。今（3日）早11時53分，警方接獲報案指，砵蘭街301號一單位內，一名28歲女子倒臥在地明顯死亡，她身上有刀傷，警方暫列「謀殺」處理。據悉，死者朋友今日登門揭發案件，事發時單位內有一名4歲男童，其後由親友接走。大批探員到場調查，並翻看閉路電視。 警方初步調查，相信案發前，女死者與丈夫因感情問題發生爭執。女死者左心口位置插着一把生果刀，經涉法醫初步檢驗相信為主要死因。

大批警員到場調查。（鄧詠中攝）

疑生日飯聚惹殺機

現場消息稱，女死者於周日（1日）生日，當晚她與朋友外出飯聚慶祝，深夜返家後，鄰居指單位內曾傳來吵架聲，至翌日（2日）凌晨1時許，其32歲姓游內地丈夫，被發現在附近長旺道7至9號一大廈墮樓亡。昨日起，女死者朋友一直無法聯絡她，朋友連續2日上門拍門無人回應，至今午再到女死者家中拍門，其5歲兒子開門，聲稱媽媽遭爸爸斬傷，朋友聞言大驚立即報警，警方到場後，發現女戶主倒斃單位廁所內，頭及頸部有刀傷，現場證實死亡。警方初步懷疑有人殺妻後跳樓，大批探員正在現場搜證。

昨日凌晨，一名32歲姓游男子由長旺道7至9號一商廈高處墮下，飛墮大廈4樓平台，背部屈曲，擱於欄上，且面容朝街，血染外牆，場面駭人。救援人員接報趕抵，證實男事主已明顯死亡。