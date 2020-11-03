旺角謀殺案｜4歲子伴母屍兩日　專家：或會患上創傷後遺症

旺角砵蘭街發生謀殺案，32歲內地男子周日疑殺死28歲妻子後墮樓身亡，女死者朋友今日（3日）登門揭發案件，女死者的4歲兒子亦在單位內。臨床心理學家形容事件令人心酸難過，指4歲小童已能明白很多事情，相信該名男童對謀殺案「知係咩事」，而且與母親和繼父一直同住，是他最依賴的人，一下子失去親人亦是無辜。

據現場協助調查的女死者友人所講，女死者姓容，是台山人。她與前夫育有一名4歲兒子，與現任丈夫結婚兩年。

臨床心理學家葉妙妍指4歲小童已能明白很多事情，相信該名男童對謀殺案「知係咩事」，而且與母親和繼父一直同住，是他最依賴的人，一下子失去親人頓成孤兒亦是無辜。她相信此類事件中，社署會安排臨床心理學家長期跟進男童情況，最重要是不影響他的身心成長，而一般而言，小童視乎性格及未來際遇，部分能復元得不錯。

她形容事件令人心酸難過，4歲小童面對家庭慘劇會「嚇親」，成為孤兒亦會感到悲痛；如果目擊命案，更可能患上創傷後遺症，「成日諗起件事，會發惡夢，對乜嘢事都無心機、無興趣。」可能會影響學業和人際關係，難以與人建立信任與深厚感情，但經過好的輔導，方能健康成長。

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