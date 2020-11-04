14歲男外牆游繩墮樓受傷　傷勢嚴重仍留院　街坊稱其父曾在旁觀察

昨日（3日）下午2時許，鰂魚涌栢蕙苑康柏閣一名14歲少年，疑在住所外牆練習游繩期間，失足直墮平台位置，導致手及背傷。少年今日繼續留院，情況仍然嚴重。警方事後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕男童父母。有街坊形容，少年平日比較活躍，並非第一次在大廈外牆練習游繩，平時其父親會在旁觀察，即使保安出言阻止亦無用。

昨日康柏閣一名14歲少年由高處墮下，倒臥平台位置。（陳蕾蕾攝）

記者今日重返栢蕙苑現場，向街坊了解詳情。有人透露，該名少年並非第一次在外牆練習游繩，已經玩了幾個月，並指少年自學游繩，平時其父親會在旁，而少年則由房間外牆向下爬，由13樓爬至11樓。據了解，保安得悉少年游繩，曾出言阻止但並無作用。據知，少年的父親是退休建築師，母親則為家庭主婦。

同座鄰居表示，昨日雖然在家，但未有聽見任何異響，事後由街坊轉發新聞才得悉事件，直言「好驚嚇」，以往曾見過該名少年，但未見過他爬繩，指「平時淨係聽過攀岩攀石，無諗（有人會）過會爬外牆」，事後亦與家中幼兒曾討論事件，教導他們切勿仿傚。鄰居續指，以往二樓平台有小朋友遊玩，惟由於近日疫情關係，平台人流已大大減少。

有鄰居形容，涉事少年比較活躍，平時會入保安室搞亂檔，「平時紮紮跳，嘈喧把閉」，但未曾目睹過他游繩，又形容其母親較為溫柔。