10歲女玩手遊迷你世界遇騙　偷影母大頭刷WeChat Pay被盜10萬人仔

天水圍一名10歲女童利用媽媽手提電話玩手遊「迷你世界」，周二（3日）被QQ群網友誘騙掃瞄一個二維碼，以為可免費獲得遊戲「皮膚」，卻顯示「銀行帳戶已凍結」，女童擔心被母親責備，遂按陌生男子指示開啟直播進行「解凍」教學，其間疑偷拍媽媽大頭照，被人用作「刷臉支付」購買點數卡及盜取資料。母親查看WeChat Pay及銀行戶口，發現損失10萬人民幣（約11.6萬元港幣），立即報警求助。

女童的母親蘇女士向《香港01》稱，該筆款項是結婚10多年累積的私己錢，留作家庭應急之用，「冇咗安全感，好想喊，好灰」，但相信女兒已備受壓力，只能看作「可能命中唔屬於我」。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交元朗警區刑事調查隊追查。

天水圍一名女童玩手遊遇騙，以10萬元人民幣購買點數卡。（陳康智攝）

以遊戲禮物為餌 引玩家用「家長手機」掃瞄二維碼

蘇婦接受《香港01》訪問透露，其10歲讀小四女兒使用她的手機玩手遊「迷你世界 」，其間被拉進了一個QQ群，群中有一名男網友專門「幫」小朋友玩遊戲，更聲稱可免費獲取遊戲「皮膚」（遊戲中角色的外表造型）。對方一開始便要求其女兒要使用「家長手機」，掃瞄一個二維碼，其女兒不虞有詐，掃瞄後手機顯示「微信異常已被官方鎖定」字眼，並指如30分鐘內沒有解除風險，「微信跟銀行卡將永久凍結」。

女兒偷拍媽媽大頭照 疑作「刷臉」支付或認證之用

女兒見狀大驚，但又擔心被母親責罵，遂躲在房間，再跟從男網友要求開啟直播進行「解凍」教學，並按對方指示偷拍媽媽的大頭照，疑作「刷臉」支付或認證之用，其間男子又誘騙她稱有禮物，以每張1000元人民幣購入共10張點數卡。

WeChat Pay及銀行戶口內的11萬元不翼而飛

「解凍」期間，蘇婦催促女兒食飯，惟女兒受驚嚎哭，細問之下得悉女兒曾購買點數卡充值。蘇婦即時查看，發現WeChat Pay戶口內的5萬元人民幣已不翼而飛，她不禁斥責女兒遇事不向媽媽求助，「點解信陌生人，都唔信媽媽」，女兒馬上道歉：「我錯喇」。

盡失十多年累積的私己錢 女童母嘆「冇咗安全感」

蘇婦以為僅僅損失５萬元，當買一個教訓，豈知查看銀行戶口後驚見只餘約8,000元，5萬元亦被轉走，「嗰刻我有啲崩潰」。蘇婦稱，他們一家四口，女兒及兒子分別10歲及8歲，靠丈夫做小生意，「搵錢好難」，她平日不買奢侈品、結婚10多年慢慢累積10多萬元私己錢，作家中應急之用，「冇咗安全感，好想喊，好灰」。

蘇婦調整情緒後致電丈夫，其後聽從對方安排報警。她稱，丈夫已着她不要責怪女兒，相信女兒已備受壓力。蘇婦對尋回失款不抱期望，「可能命中唔屬於我」，但日後不會再讓女兒使用其手提電話玩手遊，尤其綁定了銀行帳號。

記者以無微信APP手機掃瞄二維碼 均出現「永久凍結」字眼

騙徒提供的二維碼，會連結至一個虛假的網頁，內容顯示「微信跟銀行卡將永久凍結」等字眼。記者以沒有微信app的電話掃瞄該個二維碼作測試，發現每次均「無差別」出現「微信及銀行卡永久凍結」等內容，估計騙徒有意令受害人誤以為戶口有異常，必須跟從指示「解凍」，套取其他資料。

天水圍一名10歲女童利用媽媽手提電話玩手遊「迷你世界」，被騙徒誘騙以10萬元人民幣購買點數卡。（迷你世界網站圖片）

《迷你世界》是一款玩法與風靡全球的《Minecraft》類似、針對青少年及兒童的沙盒冒險遊戲，號稱在中國擁有「上億青少年用戶」，主打是「鍛煉三維空間思維，開發想象力和認知能力」，而「皮膚」即遊戲造型。根據過往傳媒報道，《迷你世界》曾因有涉黃及色情誘導資訊，頻繁出現在公眾視野，更曾被揭發有大量兒童色情內容，一度全網下架。

警列「以欺騙手段取得財產」 元朗刑事調查隊跟進

周二（3日）晚上約7時，警方接獲天水圍慧景軒一名蘇姓婦人報案指，其10歲女兒於今年8月起，使用其手提電話玩手機遊戲，同時透過手機應用程式QQ與其他玩家聯絡，並結識了一名陌生男子。該名陌生男子聲稱，如女童跟從他的指示，便可以獲得遊戲中的禮物。女童不虞有詐，依言下載了一個應用程式，其後再按指示購買總值約11.6萬港元的遊戲點數。女童母親事後檢查自己的銀行戶口，驚覺被人轉走約11.6萬元，始揭發事件。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，元朗警區刑事調查隊已接手跟進。