海關截10萬個冒牌口罩　圖轉口海外獲利　物流公司負責人被捕

香港海關繼上月28日破獲歷來最大宗涉及約10萬個懷疑冒牌醫療級別口罩案件後，昨日（3日）再次檢獲約10萬個經香港轉口海外懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約300萬元，並拘捕一人。 海關早前接獲舉報，指有公司涉及冒牌口罩的違法活動，經調查及於商標持有人協助下，海關昨日突擊搜查一間位於葵涌的物流公司，檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩及一批包裝物料，並拘捕一名42歲公司女負責人。海關連同上月28日案件合計，於過去一周已檢獲約20萬個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約600萬元及兩人被捕。

海關指經初步調查，該批口罩未有流出本地零售市場，相信不法商人意圖把口罩重新包裝並轉運至海外銷售圖利。海關正調查涉案口罩的來源，並已將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。海關會繼續嚴厲執法，並與商標持有人保持緊密聯繫，密切監察市場情況，積極打擊涉及冒牌防疫產品活動。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關自今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性防疫產品巡查執法行動，至今出動超過6千人次，巡查零售點超過3萬8千間次。行動將會持續進行，海關會繼續高調執法，打擊及防止違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的行為，呼籲市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《商品說明條例》或《消費品安全條例》的活動。