綠Van撞飛野豬片瘋傳　野豬凌空翻騰越對面線　倒地抽搐生死未卜

日前新界發生綠色小巴撞飛野豬意外，片段在網上瘋傳。從片可見意外發生在周二 （3日）晚上10時32分，一架綠Van在馬路上快速行駛，突然野豬竄出被撞飛。野豬登時如鐵餅般凌空翻騰越過對面線，疑撞及對面線私家車後倒地，在地上抽搐，生死未卜。據知意外發生在沙頭角公路，警方未有收到報案。

▼▼野豬凌空翻騰越對面線 倒地抽搐生死未卜▼▼

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過去一個月香港多區發生野豬意外，均造成傷亡。萬聖節夜將軍澳外賣電單車輾斃小野豬，鐵騎士人仰車翻受傷，野豬亦一命嗚呼。

▼▼10月31日鐵騎士人仰車翻浴血 小野豬被輾斃▼▼

▼▼10月19日凌晨野豬圖闖西隧 早上倒臥西環城西道亡▼▼

凌晨4時許，2隻長約2呎的野豬突然現身上環信德中心對開干諾道中行車天橋，其後沿天橋步行約2公里，抵達西區海底隧道入口時，更企圖闖入隧道內。隧道職員見狀，立即亮起電筒照射及揮動掃帚，並召來工程車輛協助驅趕。

至早上7時43分，警方接報西環城西道出現野豬屍體。記者現場所見，豬屍倒臥熙來攘往的馬路上，口吐鮮血，血濺路壆，相信已經返魂乏術。警員到場封起快線，又用黑色膠袋將野豬屍蓋起，等候食環署人員到場運走。

▼▼10月17日香港仔隧道口 野豬倒斃路邊▼▼

香港仔發現野豬屍體。10月17日凌晨約3時，香港仔隧道職員發現一隻長約1米的野豬，倒臥於往香港仔方向出口、駛過收費亭後將100米的快線壆邊，其頭部有傷，已明顯死亡。警方接報到場調查，其後通知相關部門派員將野豬屍檢走。