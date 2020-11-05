打擊和勝和元朗大埔分支　警派臥底拘153人　白頭福、姑爺偉落網

警方新界北總區刑事部自2019年6月至今，進行代號「截擊」的反三合會臥底行動，過去一年半派出臥底滲入黑幫組織搜集情報及蒐證，近日行動收網，以涉嫌干犯與三合會有關罪行及經營高利貸、賭博埸所及賣淫勾當等罪拘捕153人，包括102男51女，年齡介乎15歲至72歲。最小年紀的15歲被捕人報稱學生，涉及傷人。 據了解，代號「截擊」臥底行動，主要針對黑幫和勝和盤踞元朗和大埔區兩個分支，並拘捕了該幫會高層及骨幹成員，包括在元朗拘捕了太上皇「囝囝」的門生「姑爺偉」及在上水拘捕了有上水霸王之稱「白頭福」。翻查資料，「姑爺偉」於去年10月尾涉「元朗7.21事件」被捕。

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自2019年6月至今，警方新界北總區刑事部於區內進行代號「截擊」的反三合會行動，以涉嫌干犯與三合會有關罪行及經營賭博埸所等罪拘捕153人，包括102男51女，年齡介乎15歲至72歲。其中黑幫經營的高利貸集團，年利率高達1140厘，遠超過放債人條例中最高60厘的年利率19倍，可謂吸血鬼。

新界北總區刑事部警司游乃強表示，行動目標是打擊區內三合會組織，分別在元朗和大埔的分支，行動期間派出臥底搜集情報及證據，鎖定活躍三合會份子、活動和收入來源。警方2020年10月16日至2020年11月5日，採取多個拘捕和搜查行動，至今拘捕153人。被捕人現正扣留調查，行動仍然進行，不排除更多人被捕。

新界北總區刑事部總督察梁羽東進一步解釋，留意到活躍於元朗和上水的三合會分支，最近積極在區內擴張勢力。他們有高度警覺性，令警方調查和搜證十分困難。但為了有效打擊三合會罪行，警方在2019年6月開始展開代號「截擊」行動，派出臥底探員滲入該個三合會組織，搜集犯罪證據。經過約一年半臥底行動，認為時機成熟，於是在今年10月16日至11月5日展開為期3星期拘捕行動，搜查多個地點，拘捕153名人士。被捕的102男51女（ 15歲至72歲），包括高層及骨幹成員，部分人仍然被扣查。他們涉及三合會罪行，當中包括「以三合會社團成員身分行事」、「自稱三合會社團成員」、「傷人」、「販毒」、「藏有攻擊性武器」，警方亦在行動中檢獲少量毒品、販毒工具和大量攻擊性武器。

新界北總區刑事部總督察梁羽東（右二）解釋，留意到活躍於元朗和上水的三合會分支，最近積極在區內擴張勢力。他們有高警覺性，令警方調查和搜證十分困難。但為了有效打擊三合會罪行，警方在2019年6月開始展開代號「截擊」行動，派出臥底探員滲入該個三合會組織，搜集犯案證據。（蔡正邦攝）

是次行動主要為打擊三合會收入來源，新界北總區刑事部高級督察戴玉麟表示，三合會成員操控賭博場所、無牌酒吧及色情場所，這些非法場所通常在一些人煙稀少的工廠大廈或「三無」唐樓營運，意圖避開警方視線，而且外圍有大量閉路電視作監察，只有熟人或者有人介紹才可上這些場所。另外場所內避音設備優良，不易被人發現，為期三星期行動內，警方搗破4間非法賭博場所、3間無牌酒吧、1間以足浴作為掩飾提供性服務的賣淫場所，以及無牌按摩院。以賭檔為例，一日營業額超過1萬元，一個月達30萬元，被警方成功搗破的4個非法賭檔每月收入超過100萬元。

另外警方與消防處採取兩次聯合行動，成功搗破兩個非法油站。整個行動檢獲大批賭具、酒精飲品，以及3.1萬公升柴油，總值超過50萬元，相信已成功打擊三合會收入來源。

警方進入非法賭博場所時，發現三合會操控的高利貸集團。新界北總區刑事部高級督察曹世樑指出，收數相關刑事案有上升趨勢，新界北區首三季就有501宗相關案件，相比去年同期364宗升幅近三成。有見及此，總區刑事總部作出針對性部署，透過分析同類型案件犯案手法和情報搜集作出部署。

新界北總區重案組經深入調查，迅速鎖定由三合會操控的高利貸集團，主要在無牌賭博場所接觸客人，借出高利貸作為賭款，當他們訂明借貸合約時，並無列明借貸年利率，又會扣除本金20%作為行政費。警方亦留意到集團為了增加利潤，會訂立極之不合理的還款要求，例如不容許借貸人分期攤還本金，只可以一次過還款，否則每隔7日就要償還本金20%作為利息。以此推算年利率達1140厘，遠超過放債人條例中最高60厘的年利率19倍。

借貸人一旦未能償還利息，集團就會派人上門收數，手法包括滋擾、淋紅油、塞鎖匙窿，或者對借貸人及其家人作出人身安全威脅，調查顯示集團運作超過7個月，涉及新界北至少12宗刑事案件。貸款每宗由數千至數十萬元不等，共涉及至少80萬元貸款。行動中警方突擊搜查全港至少27個處所，以刑事毀壞、刑事恐嚇、洗黑錢和以過高利率借貸等罪名拘捕13男子（16至47歲），現正保釋候查，相信已成功瓦解一個高利貸集團。