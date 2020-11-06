Foodpanda外賣員捱撞命危　頭部及脾臟內出血　未過危險期

周四（5日）下午2時許，水泉澳邨發生交通意外，一名47歲姓龐Foodpanda外賣員遭逆線七人車迎頭直撞，鐵騎士被撞飛墮地，重傷送院，搶救後至今（6日）早情況仍危殆。 Foodpanda今日回應傳媒查詢指，已得悉一名電單車送遞員日前不幸因車禍受傷，公司已主動與其家屬聯絡，並會提供一切適切援助，以協助他們度過難關。若有進一步消息Foodpanda會再提供相關資料。

鐵騎士被撞至頭盔飛脫，倒地不起。（受訪者提供）

多名沙田區議員，包括丘文俊、盧德明、陳兆陽、趙柱幫等均於社交網站出帖文，為傷者集氣，希望他盡快渡過危險期。據多名區議員的帖文得知，傷者Taddy為水泉澳的街坊，平日熱心參與區內義工活動，與妻子育有一名兒子。乙泉區議員丘文俊指，Taddy頭部重創，頭部及脾臟內出血嚴重，經手術搶救後仍未過危險期，目前留醫深切治療部，祈願他能早日康復。博康區議員趙柱幫則於帖文中指，Taddy非常愛錫太太及就讀小五的兒子，是一名好爸爸。Taddy亦是一名熱心的義工，於2016年水泉澳陸續入伙後便成為義工，與一班社區幹事及區議員開拓新社區，為區內提供義工服務。

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事發時間為昨日下午2時許，當時Taddy駕駛電單車由博泉街左轉入多石街，再轉右彎駛至近水泉澳邨明泉樓對開時，遭一輛由對面線越線而至的七人車迎頭直撞。鐵騎士人車分離，整個人拋飛，恍如「人肉炮彈」，再猛撞向路邊一輛的士車身後墮地；其電單車則滑行至七人車前方，零件四散一地。Taddy受傷昏迷，被送往威爾斯親王醫院治理，情況危殆。33歲姓廖七人車男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。