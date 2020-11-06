睡夢中枕邊傳煙味　上水居民驚醒　揭缺德鄰居未熄煙頭丟入屋

上水有缺德鄰居將未熄煙頭掉出窗外，直落在下層住戶床邊窗台。上水天平邨邨民Joyce在Facebook「上水人大聯盟」出帖文稱，今（6日）晨於睡夢中突然聞到煙味，驚醒後發現有煙頭出現在枕頭旁邊，從相片見到煙頭仍有火光，幸好她及時發現，否則恐釀成火警。事主回覆《香港01》指，對事件感到很震驚，希望同類事件不要再發生，現時正考慮安裝窗網，「好彩咁岩我喺屋企，如果唔係一定燒著 ，因為就喺床邊。」

凌晨3時許，上水天平邨邨民Joyce於離床不到半尺的窗台位置，發現一根還帶著火光的煙頭，她立即拿東西將煙頭夾起。（網上圖片）

Joyce表示，今日凌晨3時許，當時她聞到「好臭好大味」，於是立即起床尋找是否有東西燒著了，結果於離床不到半尺的窗台位置發現源頭，是一根還帶著火光的煙頭，她立即將煙頭夾起，「好彩咁岩我喺屋企，如果唔係一定燒著 ，因為就喺床邊。」

Joyce透露，之前亦曾於露台發現煙頭，不過已經熄滅了，「今次新鮮滾熱辣 ，平時個啲都熄咗。」Joyce對事件感到「非常震驚」，直言今次是好彩，「下次就冇咁好彩，如果屋企有長者就慘了，所以都考慮裝窗網可能好啲。」事發後，Joyce已通知管理處，對方稱會張貼通告提醒住戶。