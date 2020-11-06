萬聖夜尖沙咀棉登徑黑幫大混戰　警拘16男涉非法集結

萬聖節過後的周日（1日）凌晨，尖沙咀棉登徑爆發百人大混戰，逾百人於街頭群毆，當中有人持刀、棍，據悉事件涉及黑幫糾紛。警方趕抵時，涉案人士已逃離現場，無人被捕或送院。警方今（6日）表示，西九龍總區反三合會行動組第二隊經調查後，就案件拘捕16名男子涉非法集結，年齡介乎19至35歲。

警方表示，留意到近日在網上流傳兩段片段，片段中顯示有兩組約20多名男子，於凌晨時分於街頭叫囂及打架，他們的行為破壞了公共秩序和引起附近市民的不安。西九龍總區反三合會行動組第二隊經調查後，自周三（4日）起拘捕16名本地男子，年齡介乎19至35歲，涉嫌11月1日在尖沙咀棉登徑13至15號地下外非法集結。

部分被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，其餘被捕男子現正被扣留調查。警方呼籲，任何市民如在當天曾經目睹案件發生或有任何資料提供，請致電3661 8353或3661 8361與西九龍總區反三合會行動組第二隊的調查人員聯絡。

網上流傳片段，案發時大批男子在尖沙咀棉登徑街頭毆鬥，部分人手持棍狀物又走出馬路，其中一名灰衫男遭多人拉扯衣服及圍毆；另一段短片則拍得近數十名惡漢佔據馬路中央推撞，據悉事件涉及黑幫糾紛。至周三（4日）警方展開「犁庭掃穴」行動，大批警員到尖沙咀巡查多個娛樂場所、酒吧及食肆，拘捕64人涉嫌干犯以三合會社團成員身份行事、刑事毀壞、經營賭博場所、在賭博場所內賭博等罪行。