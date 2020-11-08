蘇屋邨倫常慘案　單位煤氣喉疑被切斷　三母子昏迷送院不治

長沙灣蘇屋邨發生三屍倫常慘劇，一名男子早上近8時返回荷花樓寓所，發現單位有煤氣洩漏，立即通知保安員報警。消防接報到場入屋，發現有人昏迷倒於屋內，包括一名中年女子及兩名年幼子女，救援人員將3人救出單位及急救，再送院搶救。32歲女事主被送往葵涌瑪嘉烈醫院搶救，惜證實死亡，10歲兒子及6歲女兒則被送往明愛醫院搶救，其後亦證實不治。男戶主目睹至親慘況不適，由一名年長男親友陪同下送院，至中午檢查後離開，情緒非常激動:「我屋企人冇晒」

現場消息指，涉事單位內的煤氣喉疑遭割斷，警方調查後，案件暫時列作自殺及謀殺處理，由重案組跟進調查。