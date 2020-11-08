蘇屋邨倫常慘案　單位煤氣喉疑被切斷　三母子昏迷送院不治

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長沙灣蘇屋邨發生三屍倫常慘劇，一名男子早上近8時返回荷花樓寓所，發現單位有煤氣洩漏，立即通知保安員報警。消防接報到場入屋，發現有人昏迷倒於屋內，包括一名中年女子及兩名年幼子女，救援人員將3人救出單位及急救，再送院搶救。32歲女事主被送往葵涌瑪嘉烈醫院搶救，惜證實死亡，10歲兒子及6歲女兒則被送往明愛醫院搶救，其後亦證實不治。男戶主目睹至親慘況不適，由一名年長男親友陪同下送院，至中午檢查後離開，情緒非常激動:「我屋企人冇晒」
現場消息指，涉事單位內的煤氣喉疑遭割斷，警方調查後，案件暫時列作自殺及謀殺處理，由重案組跟進調查。
男戶主得悉事件後情緒激動。
網上流傳一片段，可見消防及救護到員到場救援，一名傷者在走廊接受急救其間，一名男子在場嚎哭。當區區議員何坤洲表示，今早蘇屋邨荷花樓一中高層瀰漫濃烈煤氣味，有住戶通知保安報警。何坤洲引述消防表示，一單位懷疑因有住戶切斷煤氣喉，故發生煤氣洩漏，住戶回單位揭發事件，3人昏迷送院，包括一女子及其兩名子女。他指，涉事家庭一家四口，相信於去年搬入上址單位，一對子女分別年約6歲及10歲，其辦事處未曾收過有關家庭的求助。
至早上11時許，煤氣公司人員正進行煤氣管道檢查。
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