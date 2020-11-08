周梓樂逝世一年｜數百人尚德祭壇流水式悼念　1男被捕6男女被票控

科大生周梓樂去年在反修例示威中墮樓身亡，今日（11月8日）是他逝世一周年，多區有市民發起悼念活動。墮樓事發地點的將軍澳尚德停車場，市民於行人路設置祭壇，晚上7時已有逾百人到場燃點蠟燭及獻花悼念。大批警員分別在停車場及地面戒備，播放限聚廣播及擺設限聚易拉架。

晚上8時，警方指現場人數眾多及擠迫，會實行人流管制，呼籲市民完成手頭上的活動後，朝運動場方向離開。約15分鐘後，警方同時舉起藍旗及紫旗，指在場人士叫「光時」口號，有機會觸犯國安法，並指集會屬於違法，要求在場人士散去。之後現場氣氛平靜，未見有衝突，警方圍住祭壇拉橙帶，記者在橙帶外採訪，市民可進入橙帶範圍悼念，然後離開。

警方表示，下午約5時起，有群眾在將軍澳尚德邨一帶聚集，警方先後發出警告，但仍然有人拒絕聽從指示離開，繼續作出涉嫌違法行為，警方遂採取執法行動。警員於上址一停車場，發現一名姓黃（51歲）男子以油漆在牆上塗鴉，遂以涉嫌「刑事毀壞」將其拘捕，他正被扣查，交由將軍澳警區重案組跟進。另外，3男3女（18至29歲）涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。